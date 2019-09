Trump despide a Bolton, figura clave en políticas contra Maduro

El presidente Donald Trump despidió al asesor de Seguridad Nacional John Bolton, un defensor de políticas de la administración contra el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump anunció en Twitter su decisión diciendo que tiene fuertes discrepancias con Bolton.

"Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto ..Le pedí a John su renuncia, que me la dieron esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo Asesor de Seguridad Nacional.

Bolton reaccionó en su cuenta de Twitter, contradiciendo a Trump, al decir que él "ofreció renunciar anoche y el presidente Trump le dijo: 'Hablemos de eso mañana'".

Bolton ha sido clave en la política exterior de Trump. Destacó por su posición de mano dura en temas difíciles como Corea del Norte, Irán, Afganistán y Rusia.

Había asumido el cargo en abril de 2018, en reemplazo de H.R.McMaster.

Desde entonces, tuvo un rol protagónico en relación con la política de Estados Unidos respecto a la crisis en todos los órdenes que atraviesa Venezuela.