Trump dice que sabrá desde el inicio si la cumbre con Corea del Norte tendrá éxito

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el sábado que sabrá en un minuto si saldrá algo bueno de su reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un en Singapur, que describió como una “misión de paz”.

“Creo que en el primer minuto lo sabré. Es mi sensación. Es lo que hago”, dijo Trump a periodistas en una conferencia de prensa en una cumbre del G7 en Quebec. “Y si creo que no sucederá, no voy a gastar mi tiempo. No quiero malgastar su tiempo”

“Tengo un objetivo claro, pero tengo que decir que será algo que siempre se hace sobre la marcha”, dijo Trump. “Nunca se sabe. Esto no se ha hecho antes a este nivel. Es un líder con una personalidad realmente desconocida”, explicó.

Corea del Norte ha rechazado abandonar unilateralmente su arsenal y defiende sus programas nuclear y de misiles como un disuasorios de lo que ve como una agresión de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 28.500 soldados en Corea del Sur, una herencia de la Guerra de Corea.

“Me siento confiado de verdad. Nunca se ha hecho ni se ha intentado”, indicó Trump al precisar que “vamos con un espíritu realmente positivo”.

Reuters