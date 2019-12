Trump critica demora 'injusta' de Pelosi y alienta a jóvenes conservadores

El presidente Donald Trump se quejó el sábado por la demora en el envío de los artículos de acusación al Senado por parte de la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo que puede retrasar un juicio en la cámara controlada por el partido republicano.



"Es tan injusto", dijo Trump, días después de que la Cámara aprobó los cargos, mientras hablaba en una conferencia conservadora de estudiantes organizada por el grupo Turning Point USA. "Están violando la Constitución'', agregó.



Pelosi se ha negado hasta el momento a enviar los artículos de juicio político al Senado, en parte para proporcionar más influencia a los demócratas en esa cámara mientras buscan negociar las reglas para los procedimientos del juicio. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata Chuck Schumer permanecen en un impasse sobre si habrá nuevos testigos y testimonios en el juicio.



Aún así, se espera que Trump sea absuelto de ambos cargos en el Senado, donde los republicanos tienen la mayoría, en lo que será solo el tercer juicio de juicio político presidencial en la historia de Estados Unidos. Se espera que los procedimientos comiencen en enero.



Trump arremetió contra los demócratas que apoyaron la destitución, acusándolos de intentar "derrocar¨ las elecciones de 2016.



"Se hacen llamar demócratas, pero realmente no creen en la democracia'', dijo.



Trump elogió a los republicanos de la Cámara de Representantes por oponerse al proceso de destitución, mientras algunos demócratas se unieron a estos para oponerse.



"Tenemos que decir que fue un voto bipartidista'', dijo Trump. "Ningún republicano fue a su lado''.



En declaraciones a miles de entusiastas partidarios, muchos de ellos usando su parafernalia de campaña, Trump alentó a los jóvenes conservadores a enfrentarse a la "izquierda radical", mientras buscaba aprovechar las divisiones culturales y de la nación para obtener ganancias políticas.



"El Partido Demócrata está tratando de destruir nuestra Constitución, derribar nuestra historia y borrar las fronteras de la nación'', dijo Trump.



"Cada uno de ustedes está en la primera línea de defensa de nuestra forma de vida'', agregó. "La izquierda radical no tiene ninguna posibilidad contra los jóvenes conservadores que ponen a Estados Unidos primero''.



Trump habló en el primer día de sus más de dos semanas de vacaciones de invierno en su club privado en Palm Beach, tras ser anunciado por el presentador conservador de radio Rush Limbaugh, quien alentó a los estudiantes de secundaria a no creer en el cambio climático y les dijo que los conservadores deben atacar a los críticos de Trump, no pasar tiempo defendiéndolo.



"Las personas que necesitan defenderse son las personas que lo atacan y las personas que nos atacan'', dijo Limbaugh. "El presidente no necesita ser defendido. Necesita ser apoyado'', afirmó.