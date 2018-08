Trump critica a exconsejera Omarosa Manigault Newman

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a una exconsejera el lunes, llamando a Omarosa Manigualt Newman de “Chiflada Omarosa” después que divulgara por segundo día consecutivo en la televisión a nivel nacional grabaciones secretas que ella hizo en la Casa Blanca.

En comentarios en Twitter criticó a la asesora que durante años apareció en su programa de realitiy TV “The Apprentice”, antes de que él se dedicara a la política y ganara la Casa Blanca.

“Chiflada Omarosa, que fue despedida tres veces en el Apprentice, ahora fue despedida por última vez”, tuitieó Trump. “Ella nunca lo logró, nunca lo hará. Ella me rogó por un trabajo, lágrimas en sus ojos, yo dije está bien. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Ella era viciosa, pero no inteligente. Raramente la veía pero escuchaba cosas muy malas. Desagradable con la gente y constantemente faltaba a reuniones y al trabajo. Cuando el general Kelly asumió él me dijo que ella era una perdedora y nada más que problemas. Le dije trata de arreglar la situación, porque ella solo decía grandes cosas sobre mí, hasta que fue despedida”.

Posteriormente, Trump hizo una disculpa a medias por sus comentarios sobre ella.

“Aunque sé que no es presidencial criticar a una escoria como Omarosa”, dijo “aunque preferiría no estar haciendo eso, este es un día moderno para las comunicaciones y sé que los medios falsos trabajarán tiempo extra para hacer parecer a la Chiflada Omarosa tan legítima como sea posible! Lo siento.

Los comentarios de Trump tuvieron lugar un par de horas después que Manigault Newman divulgara una grabación de audio de una conversación que sostuvo con Trump, en la que el presidente parece sorprendido de que jefe de personal John Kelly la despidiera el año pasado.

“¿Omarosa qué pasó? dijo Trump en la breve grabación transmitida en el programa “Today” de NBC. Manigault Newman dijo que la llamada telefónica ocurrió el día después que Kelly la despidió. “Acabo de ver en las noticias que está pensando en irte. ¿Qué sucedió?”, dijo Trump.

“El general Kelly vino a mí y me dijo que ustedes querían que me fuera”, respondió Manigault Newman.

Pero Trump dijo “No, nadie me dijo sobre eso. Sabes, manejan una gran operación, pero yo no sabía. No sabía eso. ¡Que diablos!