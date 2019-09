Trump crea tormenta propia con afirmaciones de amenaza de huracán en Alabama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha puesto en el ojo de una tormenta por sus comentarios sobre el camino de un huracán.

La mayoría de los tuits recientes de Trump sobre el huracán Dorian, que ahora azota la costa este de EE.UU., se han centrado en el estado sureño de Alabama, que según los meteorólogos nunca estuvo en el camino directo de la tormenta.

Sin embargo, el presidente ha estado argumentando lo contrario y lanzando su invectiva de "noticias falsas" a los medios que señalan la discrepancia.

Incluso los pronosticadores de la televisión y los meteorólogos del gobierno -que generalmente evitan ser arrastrados a controversias políticas- han refutado firmemente al presidente.

Sin embargo, Trump mantiene sus comentarios.

"Alabama iba a ser golpeada o rozar, y luego el huracán Dorian tomó un camino diferente (a lo largo de la costa este). Las noticias falsas lo saben muy bien. ¡Por eso son las noticias falsas!", dijo el presidente en su último tuit sobre el asunto, agregando más combustible a la tormenta de controversias.

Trump se enfrentó a más burlas de los medios después de mostrar el miércoles un viejo mapa de pronóstico de huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en la Oficina Oval que había sido alterado con un bolígrafo para extender la trayectoria proyectada del huracán hacia el sur de Alabama.

Algunos informes de noticias citaron a funcionarios anónimos de la Casa Blanca que decían que el propio presidente había hecho la alteración con un bolígrafo Sharpie.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, respondió tuiteando una imagen de un mapa de huracanes de CNN que Alabama había etiquetado erróneamente como Mississippi, un estado vecino.

"Hola @CNN, sé que ustedes están ocupados analizando líneas en un mapa, pero ¿tal vez usan su tiempo para estudiar geografía de Estados Unidos?", escribió.

Trump, más tarde el miércoles, fue interrogado por los reporteros sobre el cambio en el gráfico que había mostrado.

"En todos los casos, Alabama fue golpeada, si no a la ligera, en algunos casos fue bastante difícil. Georgia, Alabama, fue una ruta diferente. De hecho, dieron una probabilidad del 95 por ciento", respondió el presidente.

Presionado sobre la extensión dibujada a mano de Sharpie, Trump respondió: "No sé. No sé. No sé".

Los noticieros posteriores señalaron que alterar el pronóstico del tiempo del gobierno de EE. UU. es un delito federal.

El mapa manipulado, que convirtió a #sharpiegate en una tendencia en Twitter y generó memes satíricos, también se convirtió en material para los comediantes de televisión la noche del miércoles.

"Estoy impresionado de que Trump pueda ubicar Alabama en un mapa", dijo Trevor Noah, en el programa diario de Comedy Central. "Pero aún así, el presidente de Estados Unidos acaba de cambiar un mapa con un Sharpie para verse bien, y pensó que no nos daríamos cuenta".

"Antes de hacer eso, era una categoría 5", dijo el presentador de The Late Show, Stephen Colbert, en CBS, imitando a Trump. "Ahora, es una Categoría 10."

En ABC, Jimmy Kimmel comentó: "No solo tenemos noticias falsas, sino que también tenemos un clima falso".

Mientras tanto, Dorian ha dado un giro hacia el norte, abrazando la costa atlántica y golpeando a las Carolinas con inundaciones de tormenta, dañando vientos y tornados.