Trump dice que líder laborista Jeremy Corbyn sería "muy malo" para Gran Bretaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el líder opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, sería "muy malo" para Gran Bretaña si se convierte en primer ministro en las elecciones generales de diciembre.

"Corbyn sería tan malo para tu país. Sería tan malo que te llevaría de una manera tan mala. Te llevaría a lugares tan malos", dijo Trump en una entrevista con LBC Radio de Gran Bretaña realizada por El jefe del Partido Brexit, Nigel Farage.

Gran Bretaña celebrará elecciones el 12 de diciembre en lo que el primer ministro Boris Johnson ha anunciado como una oportunidad para romper un estancamiento en el parlamento sobre el Brexit más de tres años después de que los votantes decidieran abandonar la Unión Europea.

Trump también elogió a Johnson por tratar de seguir adelante con el Brexit.

"Sí, él (me habló) y también sabe lo difícil que es, está en una posición muy difícil. Y creo que está dispuesto a hacer lo que nadie más haría", dijo Trump.

"Es un hombre fantástico y creo que es exactamente el tipo correcto para la época. Y sé que tú (Farage) y él terminarán haciendo algo que podría ser excelente. Si tú y él se juntan, es, ya sabes, un imparable fuerza", comentó.

Trump también dijo que Estados Unidos podría no ser capaz de hacer un trato comercial con Gran Bretaña después del Brexit.

"Queremos comerciar con el Reino Unido, y ellos quieren comerciar con nosotros", dijo. "Y para ser honesto con usted, este acuerdo, bajo ciertos aspectos del acuerdo: no puede hacerlo, no puede hacerlo, no puede comerciar. No podemos hacer un trato comercial con el Reino Unido".