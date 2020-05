Trump contradice la inteligencia de EE.UU.; dice que coronavirus surgió de laboratorio chino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que tiene un "alto grado de confianza" de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio chino, contradiciendo una poco comúnevaluación pública emitida horas antes por su principal agencia de inteligencia.

Si bien la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la pandemia de coronavirus se originó en Wuhan, China, se han especulado interminablemente sobre cómo el virus saltó de los animales a los humanos, y muchos teóricos de la conspiración se aferraron a la idea de que el virus fue diseñado a propósito.

Sin embargo, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dijeron el jueves que habían descartado ese escenario.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos "está de acuerdo con el amplio consenso científico de que el nuevo coronavirus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente", dijo la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Cuando se le preguntó el jueves por la noche si había visto evidencia de funcionarios de inteligencia de EE. UU. de que COVID-19 provenía del Instituto de Virología de Wuhan, el presidente respondió: "Sí, sí, sí", aunque se negó a compartir ningún detalle.

"No tengo permitido decírtelo", agregó.

La declaración de inteligencia dejó abierta la posibilidad de que el brote, que se originó en China, aún pudiera tener vínculos con investigadores chinos.

"La IC (comunidad de inteligencia) continuará examinando rigurosamente la información y la inteligencia emergentes para determinar si el brote comenzó a través del contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente en un laboratorio en Wuhan", dijo.

El Instituto de Virología de Wuhan, respaldado por el gobierno chino, ha negado repetidamente las acusaciones de que fue la fuente del brote inicial del nuevo coronavirus, y muchos expertos han dicho que el virus probablemente saltó de animales a personas en un mercado cercano de vida silvestre.

Trump, sin embargo, ha planteado repetidamente dudas sobre las negaciones de China, acusando a Beijing y a la Organización Mundial de la Salud de engañar al resto del mundo sobre cómo y cuándo comenzó la pandemia. "Hay muchas teorías", dijo Trump el jueves, y agregó que los funcionarios chinos deben dejar de retener detalles clave.

"Hasta ahora, creo que China está tratando de ser algo transparente con nosotros", agregó.

Otros altos funcionarios de Estados Unidos, como el secretario de Estado Mike Pompeo, también han cuestionado la voluntad de China de presentar información clave. Pero durante una entrevista con una estación de radio local en Iowa, Pompeo dijo que todavía hay mucha incertidumbre sobre los orígenes del virus.

"No sabemos si provino del Instituto de Virología de Wuhan. No sabemos si emanó del mercado húmedo o de algún otro lugar ", dijo. "No sabemos esas respuestas".

Sin embargo, si surgió alguna evidencia concluyente, la declaración del jueves de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional parecería indicar que los funcionarios de inteligencia de EE.UU. al menos han llegado a un mejor entendimiento. Hace dos semanas, un funcionario de inteligencia de EE.UU. le dijo a VOA que si bien las agencias estaban "rastreando de manera activa y enérgica cada información", la comunidad "no había acordado colectivamente ninguna teoría".

Sin embargo, algunos exfuncionarios de inteligencia de EE.UU. están viendo la declaración del jueves con cierto grado de sospecha, señalando lo que ven como los esfuerzos continuos del presidente para politizar el aparato de inteligencia de EE.UU.

"Ciertamente es inusual y refleja la naturaleza políticamente cargada del tema, ya que la administración Trump trata de desviar la atención de su propio desempeño durante la pandemia", dijo Paul Pillar, un exalto funcionario de la CIA que ha sido crítico con la administración.

"La declaración parece ser un compromiso que hace que la IC [comunidad de inteligencia] parezca estar trabajando objetivamente sin verter agua fría en la línea retórica favorita de la Casa Blanca sobre la mala conducta china", dijo Pillar, ahora con la Universidad de Georgetown.

Otros, sin embargo, ven la declaración como un movimiento inteligente, dada la avalancha de desinformación que ha rodeado la pandemia.

"[Es] dudoso que esto haya sido un giro o una desinformación de Estados Unidos", dijo Larry Pfeiffer, exjefe de gabinete de la CIA y exdirector senior de la Sala de Situación de la Casa Blanca, quien, como Pillar, ha criticado el manejo de los asuntos de inteligencia de la Casa Blanca.

"Doy el crédito de ODNI por dar un paso al frente para agregar algo de claridad a la situación". La declaración también puede presagiar un mayor papel público para las agencias de inteligencia de EE.UU. en el futuro.

"Estos son tiempos difíciles", dijo Daniel Hoffman, un oficial retirado de la CIA. "Hay mucha desinformación, desinformación e ignorancia".

Esa niebla informativa, según Hoffman, solo se ha agravado por la negativa de China a presentar de forma rápida y transparente toda la información que tiene sobre los orígenes del virus. "Confiamos en nuestra comunidad de inteligencia para llenar los vacíos en lo que sabemos", dijo.