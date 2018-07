Trump: China, Rusia y Europa son "enemigos" de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, califica a Rusia, China y la Unión Europea como "enemigos" de Estados Unidos, pero específicamente está señalando a aliados de larga data en Europa por tomar ventaja de los Estados Unidos en acuerdos comerciales.

"Creo que tenemos muchos enemigos", dijo el líder de EE.UU. a CBS News en una entrevista transmitida el domingo que fue grabada el día anterior en su campo de golf Turnberry en Escocia.

"Creo que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en el comercio", dijo. "Ahora, no pensarías en la Unión Europea, pero son un enemigo. Rusia es enemiga en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, sin duda son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos, no significa nada. Significa que son competitivos ".

"Respeto a los líderes de esos países", dijo Trump, refiriéndose a la Unión Europea. "Pero, en un sentido comercial, realmente se han aprovechado de nosotros y muchos de esos países están en la OTAN y no estaban pagando sus cuentas", para cumplir el objetivo de la OTAN de cada uno de los 29 estados miembros de la alianza militar occidental gaste el dos por ciento del tamaño de sus economías nacionales en defensa.

Trump criticó a Alemania, como lo había hecho la semana pasada antes de una disputada cumbre de la OTAN en Bruselas, por su acuerdo con Rusia para construir un gasoducto en el mar Báltico que enviará combustible de Rusia a Alemania.

"Alemania hizo un acuerdo de oleoducto con Rusia", dijo Trump. "Donde van a estar pagando a Rusia miles de millones y miles de millones de dólares al año por energía, y yo digo que eso no es bueno, eso no es justo. Se supone que debes pelear por alguien y luego ese alguien le da miles de millones de dólares a aquel contra el que uno lo está protegiendo... Creo que es ridículo, así que también lo haré saber esta vez. Te diré una cosa, hay mucha rabia por el hecho de que Alemania esté pagando a Rusia miles de millones de dólares. Hay mucha rabia. También creo que es algo muy malo para Alemania. Porque es algo así como...¿qué?... ¿Están agitando una bandera blanca?

La canciller alemana Angela Merkel, que creció en la Alemania Oriental comunista, rechazó las críticas de Trump la semana pasada, diciendo que había "experimentado cómo una parte de Alemania estaba controlada por la Unión Soviética" y como estaba contenta con su país de hoy, donde la comunista Alemania Oriental y la democrática Alemania Occidental unidas desde 1990, pueden establecer "políticas independientes" y tomar "decisiones independientes".

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, desestimó el ataque de Trump contra los países europeos y dijo: "Estados Unidos y la UE son mejores amigos. Quien diga que somos enemigos está difundiendo noticias falsas", empleando uno de los peyorativos favoritos de Trump para las noticias que no le gustan.

La Unión Europea, que el año pasado tuvo un superávit comercial de US $ 151 mil millones con Estados Unidos, está inmersa en una polémica disputa por los aranceles de importación con Estados Unidos, imponiendo gravámenes más altos a productos estadounidenses emblemáticos como bourbon, jeans y motocicletas después de que Trump aumentara los aranceles de EE.UU. a las importaciones de aluminio y acero desde Europa.