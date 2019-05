Trump: China 'rompió el acuerdo' en las negociaciones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que China "rompió el acuerdo" que había alcanzado en las negociaciones comerciales con EE.UU. y prometió no retroceder en la imposición de nuevos aranceles a las importaciones chinas a menos de que Pekín "deje de engañar a nuestros trabajadores".

La oficina del Representante de Comercio de EE. UU. anunció que los aranceles de $ 200 mil millones en productos chinos aumentarán a 25 por ciento desde 10 por ciento a las 12:01 am (0401) GMT del viernes, justo en medio de dos días de reuniones entre el viceprimer ministro chino Liu He y los principales funcionarios de comercio de Trump en Washington.

Hablando con los partidarios en un mitin en Florida el miércoles, Trump acusó a China de romper el acuerdo y que Beijing pagaría si no se llega a un acuerdo.

Lea también: EE.UU. presenta planes para imponer nuevos aranceles a China.

"Acabo de anunciar que aumentaremos los aranceles en China y no retrocederemos hasta que China deje de engañar a nuestros trabajadores y robar nuestros empleos, y eso es lo que va a pasar, de lo contrario no tenemos que hacer negocios con ellos", dijo Trump a una multitud que lo vitoreaba.

"Ellos rompieron el trato", agregó. "No pueden hacer eso. Así que pagarán. Si no hacemos el trato, no hay nada malo en ganar más de $ 100 mil millones al año".

Los comentarios de Trump impulsaron una ronda de ventas en los mercados asiáticos.

Beijing ha anunciado que tomaría represalias si los aranceles aumentan.

"La parte china lamenta profundamente que si se implementan las medidas arancelarias de Estados Unidos, China tendrá que tomar las medidas necesarias", dijo el Ministerio de Comercio de China en su sitio web, sin dar más detalles.

Las dos economías más grandes del mundo se han visto envueltas en una guerra de aranceles desde julio de 2018 por las demandas de los Estados Unidos de que la potencia asiática adopte cambios en las políticas que, entre otras cosas, protejan mejor la propiedad intelectual estadounidense y hagan que el mercado de China sea más accesible para compañías en Estados Unidos.

La expectativa de que se llegara a un acuerdo recientemente fue muy alta, pero el fin de semana pasado se abrió una profunda brecha sobre el lenguaje del acuerdo propuesto.

Reuters, citando fuentes del gobierno de Estados Unidos y del sector privado, informó el miércoles que China había dado marcha atrás en casi todos los aspectos de un proyecto de acuerdo comercial, amenazando con hacer estallar las negociaciones e impulsando a Trump a ordenar el aumento de aranceles.

Trump, quien ha adoptado políticas mayormente proteccionistas como parte de su agenda "America First", advirtió a China el miércoles que estaba equivocado si esperaba retrasar un acuerdo comercial hasta que un demócrata controlara la Casa Blanca.

"La razón de la retirada de China y el intento de renegociación del acuerdo comercial es la sincera ESPERANZA de que podrán" negociar "con Joe Biden o con uno de los demócratas más débiles", escribió el miércoles Trump.

"¡Adivina qué, eso no va a suceder! China nos acaba de informar que ellos (el Viceprimer Ministro) ahora vienen a Estados Unidos para hacer un trato. Ya veremos, pero estoy muy contento con más de $ 100 mil millones al año. Aranceles que llenan los cofres estadounidenses", agregó.

En respuesta, la subdirectora de campaña de Biden, Kate Bedingfield, criticó a Trump, y dijo en Twitter que los agricultores, dueños de pequeñas empresas y consumidores estadounidenses fueron los afectados por la batalla arancelaria.

En declaraciones a los periodistas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el gobierno de Trump recibió una "indicación" de que China quiere un acuerdo.

Los índices de acciones de Estados Unidos se recuperaron ligeramente de las pérdidas anteriores de esta semana después de sus comentarios, pero el índice S&P 500 y el Nasdaq cerraron en territorio negativo en medio de cautela sobre el comercio y algunas ganancias decepcionantes.

Cambios radicales

Washington exige que Pekín realice cambios radicales en sus prácticas comerciales y reglamentarias, incluida la protección de la propiedad intelectual de Estados Unidos contra robos y transferencias forzadas a empresas chinas, restricciones a los subsidios del gobierno chino y un mayor acceso de EE.UU. a los mercados de China.

Trump también ha buscado alzas masivas en las compras chinas de productos agrícolas, energéticos y manufacturados de Estados Unidos para reducir el enorme déficit comercial con China.

Fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron que las últimas demandas de China de cambios en un documento de 150 páginas que se había redactado durante varios meses dificultarían evitar el alza de las tarifas en Estados Unidos el viernes. Ese aumento afectaría las importaciones chinas desde módems y enrutadores de computadora a aspiradoras, muebles, iluminación y materiales de construcción.

Vea: China: zar económico viajará a Washington para negociaciones.

Scott Kennedy, un experto en China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, dijo que las conversaciones se encontraban en una etapa delicada y que dependía mucho del tipo de propuesta que Liu traiga a Washington.

"Creo que la administración de Trump es bastante seria al imponer tarifas", dijo Kennedy. "No creo que Liu Él hubiera aceptado venir si solo iba a dar una conferencia a los Estados Unidos".