Trump asegura tener una “muy buena relación” con Kim Jong Un

El presidente Donald Trump sugirió en una entrevista que está en muy buenos términos con el líder norcoreano, Kim Jong Un, a pesar de su reciente debate sobre quién tiene un botón nuclear más grande.

"Probablemente tenga una muy buena relación con Kim Jong Un", dijo Trump al diario The Wall Street Journal el jueves, y agregó: “Me relaciono con personas. Creo que ustedes están sorprendidos”.

Cuando se le preguntó si había hablado con Kim, Trump respondió: "No quiero comentar sobre eso. No estoy diciendo que lo haya hecho o no. Simplemente no quiero hacer ningún comentario".

En el pasado, Trump llamó a Kim "bajo y gordo" y "un tipo malo". También lo ha apodado “rocket man" debido a las pruebas de misiles de Corea del Norte.

Kim ha dicho que Trump es un "idiota mentalmente trastornado" y ha amenazado con someterlo con fuego.

Trump pareció decirle al Journal que sus insultos en Twitter y el comentario críptico sobre las buenas relaciones con Kim formaban parte de su estrategia.

"Verás eso mucho conmigo", dijo acerca de sus tuits. "Y luego, de repente, alguien es mi mejor amigo. Podría darte 20 ejemplos ... Soy una persona muy flexible".

El presidente parece todavía indeciso sobre una posible reunión con Kim y ha dicho que ese tipo de conversaciones, incluidas las propuestas del Secretario de Estado, Rex Tillerson, al Norte, son una pérdida de tiempo.

A penas el miércoles, Trump le dijo al presidente surcoreano Moon Jae-in que ahora estaba dispuesto a hablar con Corea del Norte "en el momento apropiado en las circunstancias correctas".

Trump también dijo que esperaba que las conversaciones de esta semana entre Corea del Norte y Corea del Sur, la primera en dos años, sean exitosas