Trump: “21 días pasan muy rápido” y llegar a un trato “no será fácil”

El presidente estadounidense Donald Trump promulgó el viernes una ley para reanudar las operaciones gubernamentales de Estados Unidos hasta el 15 de febrero, mientras amenaza con otro cierre.

El mandatario firmó la iniciativa el viernes por la noche. No obstante, el sábado realizó una serie de comentarios en su cuenta de Twitter en los que afirmó que "21 días transcurren muy rápido. Las negociaciones con los demócratas comenzarán de inmediato". Y aseguró que "no será fácil llegar a un acuerdo".

"El caso de la Seguridad Nacional se ha visto mejorado en gran medida por lo que ha estado sucediendo en la frontera y mediante el diálogo. ¡Construiremos el Muro!", añadió, a pesar de que la propuesta firmada el viernes no incluyó ningún fondo adicional para la construcción del mismo.

También se refirió a las recientes caravanas de migrantes, que se han dirigido camino a la frontera entre Estados Unidos y México.

"Hemos rechazado, a un gran costo, dos grandes caravanas, pero una grande ya se ha formado y está llegando. ¡Al menos 8.000 personas! Si tuviéramos un poderoso Muro, ni siquiera intentarían hacer el largo y peligroso viaje. ¡Construye el muro y el crimen caerá!".

Trump insistió en que seguirá proporcionando información hasta que se construya la barrera. "Absolutamente necesitamos una barrera física o muro, como quieras llamarlo. El presidente ayer expuso todo eso. Necesitamos hacerlo todo, incluyendo el muro".

"Proporcioné la misma información a la administración anterior, y fue ignorada. ¡Mark Morgan, Jefe de Fronteras de“O”!", agregó.

Y, además, el presidente estadounidense publicó un video que tituló: ¡Construye una pared y el crimen se caerá!

Trump tratará nuevamente de persuadir a los legisladores para que financien el muro. No obstante, Nancy Pelosi, demócrata de California y presidenta de la Cámara de Representantes, ha reiterado que no aceptará. ”¿No he sido clara? No, he sido muy clara”, aseguró Pelosi al referirse a la construcción del muro en la frontera.

Sobre sus miembros, señaló que “nuestra unidad es nuestro poder. Y eso es quizás lo que el presidente subestimó”.

Por su parte, el gobierno pidió a los trabajadores federales que vuelvan al trabajo y reanuden operaciones “de manera rápida y ordenada”.

El viernes en la noche Trump ya había dicho que no se trata de ninguna concesión y que "estaba cuidando a millones de personas que se estaban perjudicando gravemente por el cierre, en el entendido de que en 21 días, si no se llega a un acuerdo, tomaremos medidas rápidamente!”".

​El cierre terminó después de que legisladores demócratas ya habían planteado que reabriera al gobierno para después negociar.

“El presidente pensó que podía doblegar a los demócratas y no lo hizo. Espero que esta sea una lección para él”, dijo Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado.

Aunque Trump continúa defendiendo la construcción de un muro fronterizo, en la reanudación de las negociaciones, el mandatario lleva una posición debilitada, según encuestas recientes.