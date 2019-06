"Toy Story 4" recauda menos de lo esperado en su estreno

La esperada ``Toy Story 4``, de los estudios Pixar, revivió la taquilla de los cines de Estados Unidos y Canadá tras un bajón de tres semanas de secuelas, pero los 118 millones de dólares que recaudó en su debut estuvieron por debajo de las expectativas del sector.

Aun así, ``Toy Story 4`` es el cuarto filme animado de mayor recaudación en su estreno, según cifras no ajustadas por el efecto de la inflación. Según los cálculos más recientes, parecía seguro que la película recaudaría entre 140 y 150 millones de dólares durante su primer fin de semana de lanzamiento.

Ya con ajustes a la inflación, la cinta recaudó poco menos de los 110,3 millones _o unos 129 millones de dólares de la actualidad_ que los que ``Toy Story 3`` recaudó hace nueve años.

El debut de ``Toy Story 4`` continuó la racha de secuelas de bajo rendimiento, como ``Dark Phoenix``, ``Godzilla: King of the Monsters`` y ``Men in Black: International``.

Sin embargo, ``Toy Story 4`` tenía algo que esas cintas no tenían: buenas reseñas. Tenía un índice de ``frescura" de 98% en Rotten Tomatoes.