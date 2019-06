Todo sobre la visita de Trump a Gran Bretaña, Irlanda y Francia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, realizarán una visita de estado a Gran Bretaña del 3 al 5 de junio.

¿Qué saber sobre la visita?

No es la primera visita de Trump a Gran Bretaña.

¿Qué es tan especial esta vez?

Trump estuvo en Gran Bretaña en julio de 2018 en una visita de trabajo, que implicó mucho menos pompa y circunstancia que una visita de Estado. En una visita de trabajo, el país visitante y no el país anfitrión pagan los gastos.

Una visita de Estado es una visita formal de un jefe de Estado y normalmente se realiza por invitación de la reina con el consejo de su gobierno. La reina Isabel II, como actual jefe de estado, actuará como anfitrión oficial de Trump durante la duración de la visita.

La invitación para una visita de Estado se extendió poco después de que Trump asumiera el cargo en 2017, pero varias preocupaciones, incluida la seguridad, han obstaculizado los planes.

La Casa Blanca dijo que el próximo viaje reafirmaría la "relación constante y especial entre Estados Unidos y el Reino Unido". Doce presidentes de Estados Unidos visitaron Gran Bretaña, aunque solo dos estuvieron presentes en visitas de Estado: George W. Bush en 2003 y Barack Obama en 2011.

¿Qué hay en la agenda?

Además de un almuerzo privado y un banquete estatal organizado por la reina, el presidente y la primera dama también asistirán a encuentros culturales con otros miembros de la familia real.

Participarán en eventos para conmemorar el 75 aniversario de la invasión del Día D durante la Segunda Guerra Mundial, incluida una visita a Portsmouth, un sitio de lanzamiento de la ofensiva que llevó a la liberación de Europa. Se espera la asistencia de representantes de otros países.

Trump llevará a cabo una mesa redonda de negocios en el Palacio de St. James, y asistirá a una reunión bilateral en el número 10 de Downing Street, la residencia y hogar de la primera ministra británica Theresa May, quien ha anunciado su renuncia después de no lograr un acuerdo sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. May ha dicho que renunciará el 7 de junio, dos días después de la visita de Trump.

Trump, quien ha apoyado el Brexit desde su campaña presidencial de 2016, ha criticado el manejo del problema por parte de May. Respondiendo a la pregunta de un periodista el jueves, Trump dijo que podría reunirse con Boris Johnson y Nigel Farage, políticos pro-Brexit que buscan reemplazar a May. Trump dijo que ambos eran sus amigos, "muy buenos chicos, personas muy interesantes".

En una entrevista el viernes con el tabloide británico The Sun, Trump dijo que Boris Johnson sería una opción "excelente" para el liderazgo del Partido Conservador. "Creo que Boris haría un muy buen trabajo", dijo, y agregó que su respaldo "podría ayudar a cualquiera".

Después de su visita de tres días a Gran Bretaña, Trump volará a Shannon, Irlanda, para un acuerdo bilateral con el Primer Ministro Leo Varadkar. Trump dijo que pasará la noche en Doonbeg, el lujoso resort de golf en el condado de Clare que compró en 2014.

El 6 de junio, Trump se dirigirá a Francia, donde asistirá a las conmemoraciones por el aniversario del Día D en Normandía, junto con el presidente francés Emmanuel Macron.

¿Quién más viene y con quién se están reuniendo?

Además del presidente y la primera dama, la Casa Blanca ha confirmado que los hijos adultos del presidente también estarán en el viaje.

Los Trump se reunirán con miembros de la familia real, incluidos el príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker Bowles; el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton; y el príncipe Harry. A los encuentros no asistirá la esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle, ni su nuevo bebé, Archie. Markle, quien es estadounidense, todavía está de licencia por maternidad.

Trump también asistirá a una recepción en la Embajada de Estados Unidos para reunirse con el personal de la misión y sus familias.

¿Dónde se alojarán?

Los visitantes del estado generalmente llegan a la residencia de la reina Isabel en el Palacio de Buckingham o en el Castillo de Windsor. El presidente George W. Bush y el presidente Obama se quedaron en el Palacio de Buckingham. Un portavoz de la casa real dijo que los Trump no serán huéspedes de la reina debido al trabajo de renovación que se está llevando a cabo en la residencia real.

El Palacio de Buckingham se encuentra actualmente en una renovación de $ 477 millones por 10 años, que incluye trabajos importantes de electricidad y plomería.

​¿Habrá protestas?

Según la policía, durante la visita de Trump en julio pasado, más de 100.000 personas protestaron en las calles de Londres. Este año, los organizadores de la protesta dicen que esperan números similares.

La protesta principal, "Together Against Trump", tendrá lugar en Londres el martes 4 de junio. Se planean protestas más pequeñas en otros lugares de Gran Bretaña.

Las protestas se organizan en oposición general a los puntos de vista y políticas de Trump sobre temas como la inmigración y el cambio climático. El grupo de campaña Stop Trump dijo: "Le dejaremos claro al gobierno británico que no está bien normalizar la agenda de Trump y tememos que haya desencadenado algo".

Se espera que aparezca el "Trump Baby", un globo de 6 metros del artista Matt Bonner que representa al presidente como un infante conpañal con cara de berrinche y con un teléfono celular, como lo hizo durante la visita de Trump a Gran Bretaña en 2018 y durante sus visitas a Francia y Argentina.