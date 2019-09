NYTimes: Trump presionó a primer ministro de Australia en caso de informe Mueller

Un informe del diario The New York Times revelado el lunes (30 de septiembre) asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump habría presionado a su homólogo el premier australiano Scott Morrison, para que ayudara al fiscal general estadounidense William Barr en la investigación sobre el ex fiscal especial, Robert Mueller.

El reporte del influyente diario estadounidense asegura que Trump hizo una llamada al primer ministro australiano para solicitarle ayuda mientras el Departamento de Justicia revisaba la investigación de Mueller, sobre la interferencia rusa en las elecciones de EE.UU., según dos funcionarios estadounidenses con conocimiento de la llamada.

“La Casa Blanca restringió el acceso a la transcripción de la llamada a un pequeño grupo de asistentes”, expuso el NYTimes, algo similar, indicó, a la determinación tomada con respecto a la llamada telefónica de Trump en julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que hoy es centro de una investigación para un juicio político al presidente.

Tras el informe, el rotativo neoyorkino concluyó que el hecho revelado demuestra “la medida en que Trump ve la investigación del Departamento de Justicia como una forma potencial de obtener influencia sobre los aliados más cercanos de Estados Unidos”.

El diario The Washington Post dijo en una nota de reacción a lo referido entre Trump y el mandatario australiano que "El papel activo del fiscal general [Barr] también subraya el grado en que una elección de casi tres años aún consume recursos y atención significativos dentro del gobierno federal".

En tanto ABC News aseveró que Barr “le pidió al presidente Trump en varias ocasiones que iniciara presentaciones entre él y los líderes de Australia e Italia, entre otros países”, según una fuente del departamento de Justicia consultada por la cadena estadounidense.

El funcionario no dijo a ABC News sobre la visita de Barr a Italia la semana pasada, con quién se reunió allí, ni por qué viajó a un país extranjero como parte de la investigación.

La semana pasada el gobierno de EE.UU. dio a conocer un documento en el que reveló que Trump pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy que averiguara si el exvicepresidente Joe Biden cerró una investigación sobre una firma en la que trabajaba su hijo.

Esta llamada entre los dos lídere, es parte fundamental para la investigación formal de juicio político presentada el pasado 24 de septiembre por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.