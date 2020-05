CUTSHEET:

STORY NAME: “Texas reabre su economía en medio de la pandemia”

INTRO TEXT:

Texas se une a un puñado de estados de Estados Unidos que comienzan a levantar las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus. La reapertura económica será por etapas, como nos explica Arnaldo Rojas desde Houston.

INTRO SLUG: Reapertura de Texas

0:14-0:20 Greg Abbott / Gobernador de Texas

0:41-0:47 Arnaldo Richards / Dueño de restaurante

1:18-1:25 Luis Mario Tamez / Dueño de salón de belleza

1:28-1:46 / Arnaldo Rojas / Reportero

[[TRT]] 1:46

[[OUTCUE: Arnaldo…, Voz de América, Houston.]]

LIBRETO:

STORY NAME: “Texas reabre su economía en medio de la pandemia”

SLUG: Reapertura de Texas

VIDEO INFO

((INTRO SUGERIDO))

((VO))

Este viernes entra en vigor, en Texas, la primera fase del plan estatal para reactivar la economía, en medio de la pandemia del coronavirus. La mayoría de los negocios podrán reanudar operaciones, aunque con algunas restricciones.

((SOT))

Greg Abbott

Gobernador de Texas

“The lives saved are priceless. But the price has been steep”.

((VO))

“Las vidas salvadas no tienen precio. Pero el costo ha sido muy elevado”.

Así lo indicó el gobernador al anunciar el plan que permitirá a centros comerciales, restaurantes, museos y salas de cine operar al 25 por ciento de su capacidad, resguardando la regla del distanciamiento social.

En este restaurante de Houston, los trabajadores se preparan para reabrir puertas a casi un mes de implementadas las medidas de confinamiento.

((SOT))

Arnaldo Richards

Dueño de restaurante

“Todos van a tener que utilizar cubrebocas, los guantes yo no los recomiendo por que muchas veces es peor usar guantes. Obviamente en cuestión de preparación de comida todos mis muchachos en la cocina tienen guantes. Pero eso es cuestión de sanidad y eso lo hacemos de todas maneras. En las mesas posiblemente cuando se entregue la comida la persona que la va a entregar, que son lo que aquí llamamos los ‘food runners’, ellos si van a traer los guantes”.

((VO))

En los restaurantes no se permitirán grupos de más de 6 personas por mesa, las que estarán a seis pies de distancia unas de otras. Los empleados que presenten alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 no podrán trabajar.

Los bares, gimnasios y salones de belleza tendrán que esperar un poco más para recibir clientes.

((SOT))

Luis Mario Tamez

Dueño de salón de belleza

“Hasta el 18 de mayo nos van a decir si abrimos o no sé qué tanto más va a poner la orden de que no podemos abrir”.

((STANDUP))

Según las estadísticas del departamento de salud de Texas, el número de contagiados con coronavirus ronda los 30 mil y los fallecidos alcanzan los 800, en el estado. Algunos temen que relajar las medidas de confinamiento provoque un repunte en esos números. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.