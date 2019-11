En el tercer aniversario de su ascenso al poder, Trump lucha por salvar su presidencia

El viernes 8 de noviembre se celebra el tercer aniversario de la elección de Donald Trump como el 45º presidente de Estados Unidos y según todas las consideraciones, sigue siendo una fuerza natural en la política estadounidense.

Pero este hito en su ascenso al poder llega en un momento en que se enfrenta a la amenaza más grave para su presidencia: una investigación de juicio político dirigida por los demócratas del Congreso sobre sus supuestos esfuerzos para presionar a Ucrania para que investigue a su rival político Joe Biden.

La próxima semana, esa investigación se hace pública con audiencias en el Congreso con testimonios de diplomáticos que ofrecen lo que los demócratas creen es la confirmación de un "quid pro quo": Trump retrasa la ayuda militar para Ucrania hasta que sus líderes acuerden investigar a Biden.

El presidente negó haber actuado mal y dijo repetidamente que su llamada telefónica de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, que fue objeto de una denuncia de denunciantes, fue "perfecta".

Trascendental

Para los partidarios de Trump, su impactante victoria electoral hace tres noviembres debe parecer otra época.

Poco después de declarar la victoria, el presidente electo Trump se dirigió a la nación con un llamamiento a la unidad.

"A todos los republicanos y demócratas e independientes en toda esta nación, les digo que es hora de que nos unamos como un solo pueblo".

Trump ahora debe contar con su base leal para resistir primero el juicio político y luego llevarlo a la reelección en 2020.

"Lo que está en juego en esta lucha es la supervivencia de la democracia estadounidense en sí misma", dijo Trump a sus seguidores en una reciente manifestación en Dallas, Texas. "No te engañes. Eso es lo que quieren. Están destruyendo este país, pero nunca dejaremos que suceda. Ni siquiera cerca".

La investigación de juicio político en la Cámara se centra en los supuestos esfuerzos de Trump para presionar a Ucrania para que investigue a Biden, el actual favorito para la nominación presidencial del Partido Demócrata.

Biden ha convertido a Trump en el tema central en su intento de ganar la nominación el próximo año, y ha criticado la reacción agresiva del presidente a la investigación de juicio político.

"Habla de que habrá una guerra civil. Este es un tipo desquiciado", dijo Biden a periodistas recientemente en California. "Me preocupa lo que va a hacer. No se trata de mí o de mi familia. Me preocupa lo que hará en el próximo año de su presidencia".

Amenaza de juicio político

Al igual que en la presidencia de Trump, la investigación de juicio político se desarrolla a lo largo de líneas partidistas, según John Fortier, del Centro de Política Bipartidista en Washington.

"Para los demócratas, creen que el presidente ha hecho algo mal, y creen que van a aportar más evidencia. Y creo que su esperanza es que la opinión pública se vuelva contra el presidente y tal vez permita que sea destituido", dijo Fortier VOA. "Los republicanos, creo, están viendo un precedente pasado para decir que esto podría ser algo contraproducente para los demócratas, o al menos no se incendia", agrega.

Las encuestas muestran que el índice de aprobación de Trump es apenas superior al 40%, tradicionalmente un número débil para un presidente en ejercicio que intenta luchar contra la destitución mientras busca la reelección.

Las encuestas han mostrado un apoyo creciente en las últimas semanas para la destitución en la Cámara y la eliminación por parte del Senado. En general, el país sigue fuertemente dividido en el tema.

La última encuesta de RealClearPolitics muestra que el 51% de los estadounidenses apoya la investigación de juicio político que se está llevando a cabo, mientras que el 42% se opone.

Pero las apariencias sobre las vulnerabilidades percibidas de Trump pueden ser engañosas, especialmente dada la lealtad de su base, dijo el estratega político republicano John Feehery.

"¿Los expertos de Washington se están perdiendo todo acerca de Trump? Absolutamente. No tienen ni idea sobre el verdadero atractivo de este tipo a nivel visceral. Pero una de las razones por las que lo apoyan es porque cumple sus promesas y tiene en marcha la economía."

Trump se ha esforzado por atender a su base, ya sea durante la investigación de 674 días en Rusia dirigida por el abogado especial Robert Mueller o la actual investigación de juicio político.

La analista política de USA Today, Susan Page, dijo que es una estrategia que podría perjudicarlo en su intento de reelección.

"Tal vez la mayor sorpresa de la presidencia de Trump, y digo que reconocer que ha habido todo tipo de sorpresas, es que desde el día de su toma de posesión no ha tratado de expandir su apoyo. Se ha centrado casi exclusivamente en fortalecer el apoyo de sus principales partidarios", indicó Page.

Consecuencias políticas

Los republicanos en la Cámara de Representantes se han quedado en gran medida con Trump durante la primera fase de la investigación de juicio político. Algunos republicanos del Senado han sido moderadamente críticos. Pero la mayoría de los expertos creen que, según lo que ahora se sabe, una destitución en la Cámara de Representantes establecería un juicio de destitución en el Senado, donde el presidente probablemente sería absuelto.

"He creído desde el comienzo de las conversaciones sobre juicio político, que comenzó hace más de un año, que, si los demócratas van a destituir al presidente Trump de su cargo, tendrá que ser a través del proceso electoral en 2020", dijo el académico de la Institución Brookings. William Galston. "Nada de lo que he visto hasta ahora me inclina a cambiar de opinión en lo más mínimo".

Los analistas dicen que es demasiado pronto para determinar qué impacto tendrá la batalla de juicio político en las posibilidades de reelección del presidente. Pero los resultados electorales de esta semana en un puñado de estados ofrecieron notas de advertencia para Trump y sus aliados.

A los demócratas les fue bien entre los votantes suburbanos en Virginia, Kentucky y Pensilvania, una señal de advertencia de que Trump está perdiendo terreno en esas áreas clave de votación, especialmente entre las mujeres. Los demócratas también se sintieron alentados por una nueva encuesta de Washington Post-ABC News que mostró a los principales contendientes presidenciales demócratas derrotar al presidente por amplios márgenes a nivel nacional en enfrentamientos cara a cara en 2020.

El presidente también recibió noticias alentadoras en las encuestas. Una encuesta del New York Times Upshot-Siena College de estados clave en el campo de batalla encontró a Trump muy competitivo con sus rivales demócratas, tal vez preparando el escenario para una repetición de su victoria en el Colegio Electoral en 2016.

Tres años en la tumultuosa presidencia de Trump, los estadounidenses ahora se están preparando para la perspectiva de una batalla partidista por el juicio político, y tal vez la elección presidencial más disputada en la memoria reciente.