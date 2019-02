Teléfono plegable 5G de Samsung costará casi $ 2 mil

Samsung Electronics Co Ltd anunció el miércoles que lanzará un teléfono inteligente plegable en abril que funciona con las redes 5G de próxima generación y costará casi $ 2.000.

El Galaxy Fold saldrá a la venta el 26 de abril, dijo Samsung en un evento en San Francisco. El dispositivo tendrá una pantalla de 11,7 cm, cuando esté plegada, y de 18,5 cm, desplegada.

El dispositivo "abre nuevos caminos porque responde a los escépticos que dijeron que se ha hecho todo lo posible", dijo DJ Koh, director ejecutivo de Samsung Electronics. "Estamos aquí para demostrar que están equivocados".

El dispositivo podría ayudar a Samsung, el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, a competir contra rivales como Apple Inc y la china Huawei Technologies Co. Ltd.

Samsung también presentó varios accesorios para competir con Apple, incluyendo un par de auriculares inalámbricos llamados Galaxy Buds. Los audífonos incluyen carga inalámbrica, una característica que Apple ha prometido poner en sus AirPod, pero que aún no se ha lanzado.

Samsung también dijo que sus nuevos teléfonos Galaxy podrán cargar de forma inalámbrica sus auriculares y nuevos relojes inteligentes al configurar los accesorios en la parte posterior del teléfono.

Samsung dijo que trabajó con Facebook Inc, Google Alphabet Inc. y Microsoft Corp para crear versiones especiales de sus aplicaciones populares para adaptarse a la nueva pantalla. Por ejemplo, el teléfono plegable Galaxy tiene una función que permite a los usuarios sumergirse en una publicación de Facebook desplegando el teléfono.

Samsung también agregó nuevas cámaras y una versión 5G a su serie de teléfonos Galaxy. Verizon Communications Inc. será el primer operador en ofrecer servicio para los teléfonos 5G de Samsung. Se espera que las redes sean 10 veces más rápidas que las actuales, mejorando la visualización de noticias y eventos deportivos en vivo.

Con las versiones 5G, el fabricante coreano parece haber vencido a sus rivales chinos en la carrera 5G, aunque el dispositivo operará solo en la pequeña cantidad de redes que se lanzarán este año. No se espera que Apple lance un teléfono inteligente 5G hasta finales de 2020.

Se espera que los fabricantes rivales de teléfonos inteligentes anuncien modelos 5G en el Mobile World Congress de la próxima semana, el evento anual más importante de la industria, en España.

Samsung dijo que su teléfono 5G estaría disponible a principios del verano.