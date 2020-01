¿Podría Tbilisi decidir las asambleas de Iowa en la carrera presidencial Estados Unidos 2020?

Las asambleas de Iowa de la próxima semana llegarán a Tbilisi, la capital de Georgia, el país de Europa Oriental.

Por primera vez, el Partido Demócrata de Iowa designó a Tbilisi, así como a París, Francia y Glasgow, Escocia, como sitios de asambleas satélites internacionales, junto con 96 nuevos lugares de votación en el estado y en todo EE.UU., donde los demócratas de Iowa pueden registrar a quienes quieran como nominado presidencial de su partido.

La expansión de estos sitios de votación "hará que estos grupos sean los más accesibles" en la historia del partido, dijo Troy Price, presidente del Partido Demócrata de Iowa.

Las asambleas de Iowa, programadas para el 3 de febrero, darán inicio a la temporada de las primarias presidenciales de EE.UU. 2020, a las que seguirán en cuestión de días las primarias de New Hampshire. Los candidatos demócratas están compitiendo para convertirse en los abanderados del partido y enfrentarse al presunto candidato presidencial del Partido Republicano, el presidente Donald Trump, en noviembre.

A diferencia de una primaria presidencial donde los votantes simplemente votan por el candidato de su elección, el proceso de caucus que requiere más tiempo, requiere que los votantes se agrupen en apoyo del candidato. Los participantes pueden tratar de persuadir a los votantes indecisos para que se unan a su lado, o incluso intentar convencer a los votantes para que cambien de opinión.

"Lo que hace que un caucus sea distintivo, por supuesto, es que las personas literalmente votan con los pies", dijo Karen Kedrowski, directora del Centro Carrie Chapman Catt para Mujeres y Política de la Universidad Estatal de Iowa.

¿Por qué Tbilisi?

El sitio de Tbilisi será alojado por Joshua Kucera, un periodista independiente que vive en Georgia. Kucera, quien es de Des Moines, le dijo a The New York Times, "no hay razones específicas para que un iowano [SIC] esté aquí". Hasta ahora, dijo, solo otros dos expatriados de Iowa se han registrado para el caucus de Tbilisi. En cuanto a por qué Kucera quiere organizar un comité, dijo: "Soy un orgulloso iowano, nostálgico de Iowa y me gusta hacer cosas de iowano".

Kucera le dijo a la Voz de América en un correo electrónico que planea escribir sobre su experiencia como anfitrión del caucus en Tbilisi para otro medio noticioso.

Los otros sitios internacionales estarán en una universidad en París y en la casa de un estudiante graduado que estudia en Glasgow.

Las 99 ubicaciones satelitales de los comités de Iowa fueron designadas por el Partido Demócrata luego de un extenso proceso de solicitud. Las organizaciones e individuos interesados en organizar una asamblea tuvieron que estimar el número potencial de participantes de Iowa en estas áreas.

Impacto simbólico

Si bien el Partido Demócrata ha ampliado el acceso, ha limitado el impacto potencial de los grupos satélite, dictaminando que no se seleccionará más del 10% de los delegados en función de los resultados de estos sitios.

Pero los analistas políticos buscarán ver si los sitios de caucus ampliados aumentan significativamente la participación entre poblaciones más diversas y qué nuevos patrones de votantes pueden surgir.

"Definitivamente voy a estar atento para ver si estas personas que participan en los comités satélites tuvieron un resultado diferente al de los que asistieron a los comités tradicionales", dijo Kedrowski, del Centro Catt para Mujeres y Política de la Universidad Estatal de Iowa.

El Partido Republicano de Iowa también llevará a cabo asambleas en la misma noche, pero no participará en las ubicaciones satelitales ampliadas. El presidente Donald Trump, que se postula para un segundo mandato, es abrumadoramente favorecido sobre otros dos candidatos republicanos registrados, el ex congresista estadounidense Joe Walsh y el ex gobernador de Massachusetts Bill Weld.

Opción virtual

El Partido Demócrata de Iowa consideró, pero finalmente rechazó una opción de caucus virtual, para que los votantes participen por teléfono o en una plataforma en línea, debido a preocupaciones de seguridad cibernética.

Los sitios y horarios de asambleas ampliadas de este año, espera el Partido Demócrata, facilitarán una mayor participación entre los padres ocupados con hijos, las personas que trabajan en sesiones nocturnas, los estudiantes fuera de casa y los habitantes de Iowa que viven en el extranjero.

En el pasado, la desventaja del lento proceso de asambleas ha sido una menor participación de los votantes. En las asambleas de Iowa de 2016 solo participó el 15,7% de la población votante. En contraste, más del 50% de los votantes de New Hampshire votaron en las primarias de 2016.

Los demócratas de Iowa también rechazaron las propuestas para permitir la votación anticipada o enviar por correo las papeletas que desdibujarían la distinción entre caucus y primaria.

La ley estatal de New Hampshire requiere que su elección primaria sea la primera que se celebre en la nación. Al celebrar asambleas en lugar de una elección tradicional, el concurso de Iowa técnicamente no entra en conflicto con la primera posición primaria tradicional de New Hampshire.

(Este artículo fue escrito originalmente en inglés bajo el título "Could Tbilisi Decide Iowa Caucuses in 2020 US Presidential Race?" en VOA News).