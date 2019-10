Taylor Swift: artista de la década

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift recibirá el premio a artista de la década en los próximos American Music Awards. Dick Clark productions y la cadena ABC revelaron que Swift interpretará algunos de sus más grandes éxitos durante la ceremonia de premiación.

Taylor Swift posee en la actualidad 23 premios AMA. En esta ocasión está nominada en las categorías de artista del año, video musical favorito, artista femenina favorita de pop rock, álbum favorito de pop rock, y artista favorita adulto contemporáneo.

La revista Billboard dice que, incluso, con solo ganar en dos de esas cinco categorías, Taylor Swift podría sobrepasar el récord de mayor cantidad de AMAS en la historia, que posee Michael Jackson.

Los American Music Awards 2019 serán transmitidos en vivo desde en el Teatro Microsoft en Los Angeles el 24 de noviembre en ABC.

GAME OF THRONES

HBO ordenó 10 episodios de una serie derivada de “Game of Thrones” llamada "House of the Dragon", poco después de que se conociera que el canal había rechazado otra serie ambientada en el mundo creado por el autor George RR Martin.

"House of the Dragon" tiene lugar 300 años antes de los eventos de "Game of Thrones", una serie de fantasía medieval que se convirtió en un fenómeno global y cuyas ocho temporadas finalizaron en mayo.

La nueva serie se basará en el libro de Martin "Fire & Blood", dijo HBO.

La red anunció "House of the Dragon" en un evento destinado a despertar el entusiasmo por HBO Max, un servicio de transmisión que se lanzará en mayo de 2020 a para competir con Netflix y Walt Disney.

Paralelamente, HBO descartó planes para una precuela de "Game of Thrones" protagonizada por Naomi Watts. Un piloto, o primer episodio, para el programa, fue filmado en Irlanda del Norte a principios de este año.

La historia se estableció miles de años antes de los eventos ocurridos en "Juego de Tronos".

La última temporada de "Game of Thrones" ganó 12 premios Emmy, incluido el premio mayor de la mejor serie dramática, en septiembre.

WE BUILT THIS CITY

La cantante y compositora estadounidense Grace Slick, de Jefferson Airplane, y posteriormente Starship, está de cumpleaños.

Grace Slick ha sido la icónica voz en éxitos como 'Somebody to Love', 'White Rabbit', 'We Built This City' y 'Nothing's Gonna Stop Us Now'.

Slick nació el 30 de octubre de 1939.