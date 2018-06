Taste of Peru: Mistura de sabor que traspasa fronteras

La gastronomía peruana no sólo ha traspasado fronteras sino que se ha convertido en uno de los emblemas que identifica al Perú en los diferentes rincones del mundo.

La capital de Estados Unidos no es ajena a este despliegue de sabor, fusión y cultura por lo que albergará por sexta vez consecutiva el festival gastronómico más reconocido a nivel internacional conocido como el Taste of Peru.

“La realización del Taste of Peru significa muchísimo no solo a nivel de la comunidad peruana sino a nivel internacional porque hemos logrado posicionar la gastronomía peruana a su más alto nivel. Estamos trayendo chefs especializados directamente desde Perú para mostrar toda la variedad culinaria que tiene el país sudamericano”, dijo a la Voz de América, Nelly Carrión, una de las organizadoras del evento.

En esta sexta versión del Taste of Peru a decir de los organizadores se han extendido los manteles blancos y “nos hemos esmerado” para traer a los chefs que pertenecen a la “nueva generación con causa”, quienes han hecho de la gastronomía peruana su pasión para deleitar los paladares más exquisitos.

Photo Gallery: Taste of Peru: Fusión de sabor y cultura

​Es así que este año estarán presentes en el Taste of Peru reconocidos chefs de la talla de Coco Tomita, propietario de Shizen Barra Nikkei, quien domina el concepto Nikkei en su cocina y que no es otra cosa que el mágico mestizaje de sabores entre la gastronomía japonesa y peruana.

Representando también a la cocina Nikkei, participará el chef Renato Kanashiro.

También llegará el chef Flavio Solorzano, propietario del restaurante “El señorío de Sulco”, cuya propuesta gastronómica plantea la preservación y puesta en valor de las cocinas regionales respetando la esencia de los sabores locales de la mano con la innovación para sorprender a más de un comensal.

De igual manera, mostrará sus habilidades y creaciones culinarias el destacado chef José del Castillo especializado en pescados y mariscos, quien a pesar de su estricta formación académica en la escuela de alta cocina D’ Gallia mantiene el sabor criollo y típico nacional en cada uno de sus potajes.

No podía faltar el chef peruano Fransua Robles Cerna propietario del restaurante "La Picante", quien compartirá algunos de sus secretos de la cultura peruana.

Para acompañar esta mistura de platillos no podia estar ausente el tradicional pisco peruano y las mil y un variedades de manos del reconocido bartender Joel Chirinos, quien traerá a la sexta feria gastronómica su concepto de coctelería local, una tendencia que toma a las bebidas como un punto de encuentro cultural, en donde cada sabor e ingrediente expresa rasgos distintivos de cada país.

Para completar esta gama culinaria estará presente el maestro panadero Marin Astocondor, reconocido como el "Embajador del pan" por Les Ambassadeurs du Pain y representando al área metropolitana de Washington la cadena de restaurante Sardi’s, Picca y Sardi’s Fusion con sus especialidades en comida peruana y su delicioso pollo a la brasa.

Con sabor rumbo al Mundial de Rusia

Este año no podía faltar el tema “Rumbo al Mundial de Rusia” en el Taste of Peru. En esta versión no sólo se celebrarán los sabores tradicionales peruanos y sus respectivas fusiones sino también el hecho que después de 36 años el país sudamericano participará en un mundial de fútbol.

Para celebrar por todo lo alto han organizado la barra mundialista más grande que se haya realizado en el extranjero para alentar a la selección peruana.

Así que los amantes del fútbol no sólo podrán degustar del delicioso chancho al palo, la sopa seca, el cebiche, la papa rellena, los picarones de maracuyá o el lomo saltado original sino que podrán ver el partido amistoso entre Perú y Arabia Saudita en pantalla súper gigante y gritar a todo pulmó "Arriba Perú".

El Taste of Peru se realizará el domingo tres de junio en la Universidad del Distrito de Columbia (UDC).