Talleres de escritura para personas encarceladas en Florida

STORY NAME: Relatos de presidiarios durante pandemia

INTRO TEXT:Mantener los relatos de las personas privadas de su libertad, durante la pandemia, es uno de los objetivos, de una organización sin fines de lucro, que desde hace 6 años imparte clases de escritura en centros penitenciarios. Alonso Castillo, nos amplia.

La organización sin fines de lucro, “Exchange for Change”, imparte talleres de escritura a personas encarceladas que comparten sus obras con alumnos universitarios en el exterior. El objetivo, según una de las profesoras, es fomentar la empatía y crear oportunidades que generen cambios individuales y sociales.

“A mí, me asombra, que a pesar de sus condiciones, que estas personas, muchas no van a salir, sin embargo tengan la motivación y la energía para encontrar maneras de expresarse y mantenerse despiertos, mantenerse, leyendo, también”.

Con poesías, cuentos y relatos, ambas partes aprenden de las vivencias de sus compañeros. Hoy, ante la pandemia declarada, la necesidad de que los presos, articulen sus experiencias, es según, la fundadora de la organización, una necesidad inaplazable.

Kathie Klarreich- Fundadora “Exchange for Change”

“What is like inside, with COVID-19, so we can continue to get their voices to thee community outside”

“Cómo es el interior, con COVID-19, para que podamos continuar transmitiendo sus voces a la comunidad afuera”

Según la Oficina Federal de Prisiones, el 31.8% de la población encarcelada en la nación es de origen hispano.

Sonesh Chainani- Miembro del Consejo

“También educar a la gente afuera de la prisión, sobre las voces y las historias de nuestros estudiantes adentro”

Según, le dijeron a la Voz de América, la organización suministró jabón y desinfectante a las prisiones donde ofrecen clases.

Alonso Castillo- Voz de América

Con bolígrafo y papel, tanto presidiarios como estudiantes universitarios, pueden según la portavoz, transformarse en agentes de cambio manifestando emoción, entendimiento y perspectiva. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.