Tailandia inicia rescate de niños atrapados en una cueva

Funcionarios tailandeses dicen que la misión de traer a 12 niños y su entrenador de fútbol fuera de la cueva donde han quedado atrapados ha comenzado.

Al menos 4 helicópteros esperan cerca del lugar donde deben sacar a los menores para llevarlos al hospital para ser revisados. Hace poco se observó una ambulancia salir de la entrada de la cueva donde se espera que emerjan los niños, pero se desconoce si llevaba a uno de los menores dentro.

Trece buzos extranjeros y cinco tailandeses toman parte del esfuerzo de rescate. Cada uno de los niños estará acompañado por dos buceadores. Lo más temprano que se espera que emerjan de la cueva inundada es a las 9 p.m. del domingo, hora local (1400 UTC).

Las autoridades dicen que podría llevar entre dos y cuatro días antes de que todos los niños sean evacuados.

La lluvia está cayendo en el norte de Tailandia, donde los niños y su entrenador están atrapados en un pequeño pedazo de tierra firme en la cueva inundada, lo que agrega urgencia a la tarea de salvar al grupo atrapado.

Mientras tanto, el nivel de oxígeno en la cueva ha disminuido, afectando a los cautivos que tuvieron poco que comer o beber mientras estuvieron desaparecidos del 23 de junio hasta el lunes 3 de julio, cuando estaban ubicados en las profundidades del sistema de cuevas de 10 kilómetros en el norte de Tailandia .

El bombeo constante ha reducido el nivel del agua dentro de la cueva, pero las nuevas lluvias no solo podrían volver a inundar la zona, sino también reforzar las corrientes de agua en los pasadizos estrechos a través de los cuales los rescatistas y los niños deben nadar con la ayuda del equipo de buceo para salir del cueva.

En los cinco días desde que fueron encontrados en la cueva, los niños escribieron notas a sus familias expresando optimismo y alentándolos a no preocuparse. La nota de un niño decía: "Estoy bien, pero el aire es un poco frío, pero no te preocupes. Aunque no te olvides de preparar mi fiesta de cumpleaños".

El entrenador de fútbol de 25 años también ha escrito, agradeciendo a las personas por su apoyo y disculpándose con los padres