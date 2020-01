La Miss Universo Tunzi: Una mujer que no renuncia a las cosas que ama

La sudafricana Zozibini Tunzi, Miss Universo 2019, está enfocada en empoderar a las niñas y mujeres, y así acabar con la violencia de género.

En entrevista con la Voz de América, la joven de 26 años, habló de la autoestima para que las mujeres puedan salir adelante.

“Siendo yo misma al 100%, espero que otras personas puedan aprovechar eso. Continúo enseñando a las jóvenes a amarse a sí mismas, tal como son, y gracias a ese amor por ellas mismas podrán transmitirlo a otras personas, porque cuando se tiene ese amor propio y comprensión de uno mismo, se vuelve muy difícil que la gente te diga lo contrario”, expresó.

Zozibini Tunzi rechazó modificar su cabello de forma artificial, para competir en el concurso que la coronó el pasado diciembre en el reconocidísimo concurso de belleza.

La nueva Miss Universo reconoce los retos y peligros que enfrentan las mujeres. En 2018, por lo menos 3.529 féminas fueron asesinadas en 25 países de América Latina por razones de género, según cifras oficiales de la CEPAL.

Durante su entrevista con la VOA, Tunzi envió un mensaje a las niñas y mujeres de Latinoamérica.

“Realmente, mi mensaje para ellas es, primero, que sepan que tienen el derecho a estar seguras, porque la mayoría de la gente no sabe que tiene ese derecho, la mayoría de la gente no sabe que no merece ser asesinada o violada”, alentó.

Zozibini Tunzi espera trabajar de cerca con organizaciones como la ONU, aprender, acerca de temas como cambio climático y educar a los adultos a respaldar a las mujeres del futuro.

“Tenemos que comenzar a avanzar en decirles a una edad temprana, no le temas a tu poder, tienes una voz, debes aprender a usarla, porque un día puede cambiar el mundo”, señaló.

La repercusión de la elitista lisa mundial le ha catapultado a las portadas de los diarios más importantes. Esto le ha hecho un espacio para expresar lo que pasa en África en materia de violencia contra las mujeres, lo que sería de gran apoyo. “No creo que pueda cambiar el mundo hoy, pero debería comenzar a hablar sobre ello y asegurarme de que las personas estén informadas y educadas tanto como puedan sobre eso, esa es mi mayor parte del trabajo”.

A la pregunta de cómo le gustaría que la conocieran quienes no saben aún de sus esfuerzos y ganas de cambiar el mundo, concluyó: “(Por eso) es exactamente por lo que me gustaría que me conocieran. Ya sabes, como alguien que realmente nunca retrocede o renuncia a las cosas que ama".