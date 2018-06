"Stranger Things": mejor programa de TV

BLACK PANTHER

La película de superhéroes "Black Panther" ganó 4 trofeos en los MTV Movie & TV Awards, el lunes, en una ceremonia que también reconoció a homosexuales, mujeres y aquellos que hacen frente a la intimidación.

"Black Panther", que ha recaudado más de $ 1.300 millones en la taquilla mundial, ganó en las categorías de mejor película, mejor villano para Michael B. Jordan y mejor actuación y héroe para Chadwick Boseman.

MTV volvió a prescindir de las clasificaciones de género, unificando a hombres y mujeres en categorías de desempeño promoviendo la igualdad y la fluidez de género.

STRANGER THINGS

"Stranger Things" fue seleccionado mejor programa de televisión, y Millie Bobby Brown, de 14 años, ganó por mejor actuación en televisión por su papel de Eleven en esa serie de Netflix.

Millie Bobby Brown, adolescente británica nacida en Marbella, España, aprovechó su discurso de aceptación para pronunciarse en contra del acoso escolar.

Por otra parte, "Keeping Up with the Kardashians" fue elegido mejor reality show y la actriz de "Wonder Woman" Gal Gadot ganó en la categoría de “mejor combate”.

LA NOVICIA REBELDE

Facebook nos recuerda todos los días, entre otras cosas, los cumpleaños de los amigos, los eventos sociales y culturales próximos a nuestra ubicación geográfica, y los aniversarios de películas como esta filmada casi totalmente en Salzburgo hace 53 años.

"The Sound of Music", "La Melodie du Bonheur", o "La Novicia Rebelde", no importa en qué idioma la vea, es un clásico, es una de esas películas como "Casablanca", "2001" o "Cinema Paradiso", que no se puede perder.