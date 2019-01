Spike Lee dirige video en protesta por el muro de Trump

LAND OF THE FREE

Los roqueros de The Killers sumaron su talento al del director de cine Spike Lee para filmar el video musical de su más reciente canción, "Land Of The Free", una protesta contra el muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera de EE.UU. y México.

El director de "Do the Right Thing" y "Malcom X" recibió carta blanca para filmar el video de la canción, que la banda de Las Vegas describe como "un lamento sincero inspirado en los acontecimientos actuales y las recientes tragedias nacionales en los Estados Unidos, particularmente las relacionadas a las armas de fuego y las matanzas".

Lee filmó el video a finales de 2018, en la frontera, capturando escenas de familias migrantes que se dirigían hacia “The land of the Free", la tierra de los libres", dijo el grupo.

MEGHAN MARKLE

Meghan Markle, esposa del Príncipe Harry de Gran Bretaña, dijo que tiene seis meses de embarazo, pero la pareja real no sabe el sexo de su primer bebé, informaron medios británicos.

La ex actriz estadounidense y Harry se casaron en mayo pasado y en octubre anunciaron que estaban esperando su primer hijo, pero no dieron detalles específicos.

Sin embargo, Meghan y Harry, nieto de la reina Isabel, no saben si el futuro séptimo en la fila del trono será niño o niña y que sería una "sorpresa", informaron medios británicos.

MAROON 5

Como se sabe, la banda pop Maroon 5, liderada por Adam Levine, tocará en el medio tiempo del Super Bowl el próximo mes, en Atlanta, en un espectáculo que también contará con la participación de los raperos Travis Scott y Big Boi.

El espectáculo anual de medio tiempo del Super Bowl atrae a decenas de millones de televidentes.

Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen, Prince y Michael Jackson son algunos de los artistas que se han presentado en el medio tiempo del Super Tazón.