Spacey se declara inocente en caso de violencia sexual

Los abogados de Kevin Spacey presentaron el lunes una declaración de inocencia en una corte de Massachusetts, donde el actor enfrenta acusaciones por presuntamente manosear a un joven de 18 años en un bar en el 2016.

El desacreditado astro del cine y la TV compareció en el Tribunal del Distrito de Nantucket para responder a un cargo de agresión sexual. El juez fijó una próxima audiencia para el 4 de marzo. Spacey no está obligado a presentarse ese día, pero debe estar disponible por teléfono, dijo el juez.

También le ordenó mantenerse alejado de su acusador y la familia de éste.

El juez concedió una solicitud de los abogados de Spacey para preservar la información del teléfono celular de la víctima de los seis meses siguientes al presunto ataque. El abogado de Spacey Alan Jackson dijo que hay datos ``probablemente exculpatorios`` para Spacey.

Spacey y sus abogados se abstuvieron de hacer declaraciones al salir de la corte, donde los aguardaba una multitud de periodistas.

La audiencia se produjo más de un año después de que una antigua presentadora de televisión de Boston acusara al exastro de ``House of Cards`` de haber atacado a su hijo en el atestado bar del Club Car, donde trabajaba como ayudante de camarero.

Jackson ha buscado sembrar dudas en el caso, apuntando que el adolescente no reportó de inmediato el supuesto abuso. De ser hallado culpable, Spacey podría pasar hasta cinco años en prisión. Spacey había dicho que se declararía inocente.

El abogado civil del acusador dijo en una declaración previa a la audiencia que su cliente está ``dando el ejemplo``.

``Al reportar el ataque sexual, mi cliente es una voz determinada y alentadora para aquellas víctimas que aún no están listas para reportar que han sido abusadas sexualmente``, dijo el abogado Mitchell Garabedian, quien ha representado a cientos de víctimas de abuso por parte del clero.

Garabedian no es parte del caso penal contra Spacey.

Camiones de medios de prensa se apostaron alrededor de la corte antes de amanecer, y residentes de la isla, que rebosa de turistas en el verano pero es tranquila en el invierno, pasaron lentamente con sus autos para tomar fotos de los reporteros aguardando en el frío.

Cuando las puertas se abrieron, más de dos docenas de reporteros atiborraron la sala del juzgado horas antes de la llegada de Spacey. Es el primer caso penal que enfrenta el actor de 59 años desde emergieron otras acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra en el 2017.

Un juez rechazó previamente un intento de Spacey para no asistir a la corte el lunes. Spacey había argumentado que su presencia ``amplificaría la publicidad negativa ya generada`` por el caso.

La presentadora de noticias Heather Unruh dijo a reporteros en noviembre de 2017 que Spacey emborrachó a su hijo y después le agarró los genitales durante el incidente. Dijo que su hijo huyó del restaurante cuando el actor fue al baño.

The Associated Press no suele identificar a víctimas de violencia sexual a menos que éstas lo autoricen o se pronuncien públicamente.

Luego que el cargo fue anunciado el mes pasado, Spacey publicó un video en el que, con la voz de su personaje en la serie de Netflix ``House of Cards`` Frank Underwood, dijo: ``Ciertamente no voy a pagar el precio de algo que no hice``. No estuvo claro si se refería a este caso.

El actor ha enfrentado otras acusaciones, la primera de ellas de su colega Anthony Rapp, quien dijo que Spacey se le montó encima en una cama cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26. Spacey dijo que no recordaba el incidente pero se disculpó en caso de que fuera cierto.