Sonidos futuristas para autos eléctricos

Los fabricantes de automóviles están soñando con los sonidos futuristas de los motores de los automóviles eléctricos para garantizar que los peatones puedan escuchar los vehículos, como motores de combustión de altas revoluciones, dijeron altos ejecutivos de la exhibición de automóviles de Ginebra.

En momentos en que BMW, Mercedes-Benz, Audi, Mini y VW se preparan para lanzar vehículos a batería, los fabricantes de automóviles están buscando una nueva forma de comercializar la potencia de sus vehículos cero emisiones.

“El sonido del vehículo eléctrico es su identidad. No puede ser demasiado intrusivo o molesto. Tiene que ser futurista y no puede sonar como algo que teníamos en el pasado. "No podemos simplemente agregar el sonido de un motor de combustión", dijo a Reuters Frank Welsch, responsable del desarrollo técnico de Volkswagen.

Los coches eléctricos de VW tendrán parlantes diseñados para llamar la atención de los peatones, dijo Welsch, junto a un duggy eléctrico verde lima que se muestra en Ginebra.

VW ya ha elegido el sonido para el vehículo compacto Volkswagen ID que llegará a los salones de exhibición en 2020, pero aún se están modificando los tonos de los derivados, como el “dune buggy”, indicó.

Para su nuevo modelo de EQC, el rival alemán Mercedes-Benz desarrolló un zumbido artificial lo suficientemente alto como para advertir a los peatones que el vehículo se aproxima, pero que no molesta a sus pasajeros.

"Queremos que el automóvil sea lo más silencioso posible desde el interior, pero hay reglas para los niveles de decibeles de sonido para el exterior", dijo Jochen Hermann, jefe de desarrollo de transmisión eléctrica en Mercedes-Benz.

Mercedes-AMG, una marca de rendimiento que se enorgullece de las ruidosas notas de escape de sus motores de combustión de ocho y 12 cilindros, está adoptando un enfoque poco ortodoxo para hacer que sus futuros automóviles eléctricos sean escuchados.

AMG está trabajando con la banda de rock estadounidense Linkin Park para encontrar un potente sonido artificial para sus autos eléctricos, dijo el CEO de Mercedes-AMG, Tobias Moers.

BMW Group también está trabajando en el sonido de un nuevo Mini eléctrico, según Esther Bahne, Vicepresidenta de Estrategia e Innovación de BMW Mini.

"El sonido es definitivamente algo que dará forma a la identidad del automóvil", dijo Bahne.

El desafío es más agudo para los fabricantes de autos deportivos, dijo Michael Pfadenhauer, jefe de acústica de Porsche, a la revista interna Christophorus de la compañía.

"No hay e-sonido. Tiene que ser inventado. El sonido transporta las emociones de un vehículo. "Te da retroalimentación sobre la potencia y la capacidad del automóvil", aseguró.