¿Dónde está Kim Jong Un?: más conjeturas que hechos sobre el líder norcoreano

¿Dónde está el líder norcoreano Kim Jong Un y por qué ha estado ausente de la vista pública por más de dos semanas? Es la pregunta que todos se están haciendo. El problema es que todos tienen una respuesta diferente.

Dependiendo del rumor que uno prefiera, Kim está desaparecido porque se fracturó un tobillo, tuvo una falla de riñón, fue sometido a una cirugía de corazón que salió mal, está en cuarentena por el coronavirus o sufrió heridas durante un lanzamiento fallido de un misil.

¿Y cómo se encuentra ahora? De acuerdo con los rumores, está en coma y en estado vegetativo, está muerto, o caminando en la ciudad portuaria de Wonsan, donde tiene una casa privada junto a la playa.

Durante la última semana, los periódicos sensacionalistas y los medios serios de todo el mundo han publicado diversos rumores que van desde lo cómico a lo absurdo, pero ninguno está verificado.

Aunque los rumores son abundantes y se multiplican a diario, virtualmente nada se sabe de la condición o el paradero de Kim, quien fue visto por última vez en una reunión del partido gobernante en Pyongyang el 11 de abril.

Explosión de rumores

Los rumores comenzaron después de que Kim, quien a sus 36 años está pasado de peso, fuma y tiene un historial de problemas de salud, no estuvo presente en las celebraciones públicas por el aniversario del nacimiento de su abuelo, el fundador del estado norcoreano, Kim Il Sung, el 15 de abril.

Un sitio web de Corea del Sur, Daily NK, citó a fuentes anónimas que reportaron que Kim había sido sometido a una cirugía de corazón el 12 de abril y se recuperaba en una villa de las afueras de Pyongyang.

Los rumores explotaron después de que CNN, el mismo día, mencionó a fuentes anónimas estadounidenses que dijeron que estaban “monitoreando informes de inteligencia” que sugerían que Kim estaba en “grave peligro” después de la cirugía.

Para el sábado, TMZ, un sitio web de chismes de celebridades y espectáculos, reportó que Kim había muerto, lo que desató una serie interminable de bromas por internet sobre el líder norcoreano.

Tranquilidad en Corea del Norte

Corea del Norte no ha respondido a los rumores. La prensa estatal ha mencionado, de paso y sin pruebas, que Kim está ocupado de los asuntos oficiales.

Aunque existen posibilidades no extremas para explicar la ausencia de Kim, eso no ha detenido la propagación de los rumores.

Para algunos observadores, el gran número de rumores, combinado con la falta de una respuesta norcoreana, es suficiente para llegar a la conclusión de que Kim está enfermo, o muerto.

“No sé nada directamente, pero me sorprendería que no esté muerto o en algún estado de incapacidad, porque en una sociedad cerrada no se deja que rumores como este sigan andando o sin respuesta”, dijo el senador republicano Lindsey Graham el domingo a la cadena Fox News.

Sin embargo, no es así como Corea del Norte se ha comportado en el pasado, señala Rachel Minyoung Lee, una analista en Seúl.

“Corea del Norte no reacciona a los rumores sobre la salud del líder”, dijo Lee.

Por ejemplo, rumores sobre la salud de Kim circularon en 2014, cuando no fue visto en público por 41 días.

“Corea del Norte no emitió ninguna reacción oficial en ese momento, ni en 2008, cuando (el padre de Kim) Kim Jong Il desapareció por 51 días”, recordó Lee.

Kim Jong Un reapareció en 2014 usando un bastón y la prensa oficial solo mencionó que estaba experimentando una “incomodidad”, sin ir más lejos.

Migajas

Ahora tampoco la prensa estatal norcoreana ha hablado directamente de la salud de Kim. En su lugar, reportó que el líder envió una serie de notas personales a líderes mundiales o grupos de norcoreanos.

Corea del Sur ha refutado los reportes sobre la salud de Kim. Este lunes, el ministro de Unificación, Kim Yeon Chul, quien maneja las relaciones con Pyongyang, dijo que Seúl tiene suficientes informes de inteligencia para decir con confianza que “no hay movimientos fuera de lo normal” en el Norte.

“La posición de nuestro gobierno es firme”, dijo Moon Chung-in, asesor especial del presidente surcoreano, Moon Jae In, a Fox News. “Kim Jong Un está vivo y bien. Se encuentra en el área de Wonsan desde el 13 de abril. No se han detectado movimientos sospechosos hasta ahora”.

Como apoyo a estas declaraciones, imágenes de satélite de la semana pasada mostraron a un tren “probablemente perteneciente a Kim” estacionado en un área de Wonsan que da servicio al cercano complejo del líder, según 38 North, un grupo en Estados Unidos que monitorea a Corea del Norte.

Reuters reportó la semana pasada que China envió recientemente una delegación, que incluía a profesionales médicos, a Corea del Norte para asesorar a Kim. Sin embargo, este lunes, un portavoz de la Cancillería china dijo que Beijing no tenía información que ofrecer con respecto a Kim.

Cautela

Sin una confirmación de Pyongyang, muchos observadores expertos en Corea del Norte advierten que no se deben sacar conclusiones.

“Por muchos años hubo infinidad de reportes falsos sobre la salud o muerte de Kim Jong Un, su padre Kim Jong Il y su abuelo Kim Il Sung”, dijo Bruce Klingner, un especialista en Corea del Norte de Heritage Foundation. “Kim Jong Un podría estar muy cerca de sufrir un ataque al corazón, pero no hay indicios de que le haya sucedido”.

Andray Abrahamian, del Pacific Forum, en Hawái, dice que cuando se trata de noticias sobre Corea del Norte, “la demanda es grande y la información desde el terreno generalmente poca”.

“¿Sucedió algo con la salud de Kim Jong Un este mes? Probablemente. ¿Sabemos lo que es? Pues no”. Las conjeturas razonables sobre todo esto se han convertido en una marea de noticias falsas, exageraciones y rumores, dijo Abrahamian.