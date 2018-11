Showtime y la BBC demandados por documental sobre Whitney Houston

BIRD BOX

La actriz Sandra Bullock, mejor conocida por sus comedias románticas, tiene que luchar por su vida en la película de suspenso "Bird Box".

Bullock, conocida por "Miss Congeniality", así como los dramas "The Blind Side" y "Gravity", interpreta a Malorie, una mujer desesperada por mantener a sus dos hijos a salvo de una amenaza invisible que conduce al suicidio.

Basada en la novela de Josh Malerman de 2014, "Bird Box" es una película de Netflix dirigida por la cineasta danesa Susanne Bier, donde también actúan Sarah Paulson, coprotagonista de "Oceans’ Eight " y el actor John Malkovich.

WHITNEY HOUSTON

El ex marido de Whitney Houston, Bobby Brown, y el patrimonio de su hija Bobbi Kristina, demandaron a Showtime Networks y la BBC por el uso de imágenes presuntamente no autorizadas en un documental de 2017 sobre la fallecida cantante, "Whitney: Can I Be Me".

"Whitney: Can I Be Me" se estrenó en agosto de 2017 en Showtime, una unidad de CBS Corp, y la BBC la emitió en el Reino Unido. Se basa en entrevistas con amigos y personas de Houston que la conocieron, así como en material de archivo.

Los demandantes piden al menos $ 2 millones por violaciones de sus derechos de publicidad y publicidad falsa, y un recurso judicial contra la distribución del documental.

A VERY NETFLIX XMAS

Las redes de televisión por cable de EE. UU. y el servicio de transmisión mundial de Netflix están ofreciendo un número récord de nuevas películas navideñas.

Entre las aproximadamente 60 ofertas originales de esta temporada se encuentran "Hometown Christmas", "Christmas at Graceland", "My Christmas Inn" y "A Shoe Addict's Christmas".

La fiebre navideña de la televisión comenzó antes de Halloween, cuando el canal Hallmark inició su mayor calendario de programación para las vacaciones, el 27 de octubre.

Hallmark está lanzando un récord de 37 películas navideñas esta temporada en Hallmark Channel y Hallmark Movies & Mysteries. Lifetime duplicó su producción este año a 14.