Sessions: Cultura estadounidense "menos hospitalaria para personas de fe"

La cultura estadounidense se ha vuelto "menos hospitalaria para las personas de fe", dijo el lunes el fiscal general, Jeff Sessions, al jurar que el Departamento de Justicia protegería la libertad religiosa y las convicciones de las personas.



Sessions habló en una cumbre del Departamento de Justicia sobre la tolerancia religiosa en un momento en que se ha preguntado a tribunales de todo el país cómo equilibrar las leyes antidiscriminación contra los derechos de libertad religiosa de la Primera Enmienda.



Los grupos conservadores elogiaron inmediatamente a Sessions por prometer que protegerá las convicciones religiosas profundamente arraigadas, aunque los críticos de la administración Trump han expresado reiteradamente su preocupación de que la posición del fiscal general menoscaba los derechos LGBT y favorece los derechos de los cristianos sobre los de otras religiones.



Sessions, el principal funcionario policial del país, advirtió sobre un "movimiento peligroso" que dijo, está erosionando las protecciones de los estadounidenses religiosos.



Afirmó que "las monjas se veían obligadas a comprar anticonceptivos'', una referencia aparente, aunque no totalmente precisa, a una política de asistencia médica del gobierno de Obama destinada a garantizar que las mujeres cubiertas por planes de salud de grupos religiosos tengan acceso a servicios gratuitos. anticonceptivos. Los grupos religiosos que desafiaron la política argumentaron que violaba sus creencias religiosas.



Sessions también dijo que era inapropiado que a los candidatos judiciales y al poder ejecutivo se les preguntara sobre su dogma religioso. Y elogió a un panadero de Colorado que se negó a hacer un pastel para una pareja del mismo sexo en un caso que llegó a la Corte Suprema y terminó en su favor. Ese panadero, Jack Phillips, fue parte de una mesa redonda en la cumbre del Departamento de Justicia.



"Un movimiento peligroso, que no fue detectado por muchos, ahora desafía y erosiona nuestra gran tradición de libertad religiosa. No puede haber ninguna duda. Esto no es poca cosa. Debe ser confrontado y derrotado '', dijo Sessions. `'Esta elección, y mucho de lo que se ha derivado de ella, nos brinda una oportunidad única para detener estas tendencias. Tal inversión no se hará solo con victorias electorales, sino con victorias intelectuales ''.



Sessions, un metodista y ex senador republicano de Alabama, ha hecho de la protección de la libertad religiosa un elemento clave de la agenda de su Departamento de Justicia _ junto con la defensa de la libertad de expresión en los campus universitarios.



En su discurso, el fiscal general señaló que el año pasado emitió una guía para asesorar a los empleados de la rama ejecutiva sobre cómo aplicar las protecciones de la libertad religiosa en la ley federal.