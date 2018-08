Servicio Secreto niega que investigó participantes de reunión en Torre Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos negó el domingo una sugerencia del abogado personal del presidente Donald Trump acerca de que había investigado una reunión entre el hijo del presidente y ciudadanos rusos durante la campaña de 2016.

Donald Trump Jr. ha reconocido que se reunió en Nueva York con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya después de que le informaron que podría tener información perjudicial sobre la rival de su padre, la demócrata Hillary Clinton.

"Bueno, me pregunto por qué el Servicio Secreto, si esto era nefasto, por qué el Servicio Secreto permitió a esta gente entrar. El presidente tenía protección del Servicio Secreto en ese momento, y eso me planteó una interrogante", Jay Sekulow, miembro del El equipo legal del presidente, dijo el domingo en el programa de noticias ABC "This Week".

En una respuesta por correo electrónico a preguntas sobre los comentarios de Sekulow, el portavoz del Servicio Secreto Mason Brayman dijo que el joven Trump no estaba bajo la protección del Servicio Secreto en el momento de la reunión, que incluyó al hijo de Trump y dos altos funcionarios de campaña.

"Donald Trump, Jr. no fue uno de los protegidos del USSS (Servicio Secreto de Estados Unidos) en junio de 2016. Por lo tanto, no habríamos examinado a nadie con quien se estuviera reuniendo en ese momento", dice el comunicado.

Según los correos electrónicos publicados por Trump Jr. la semana pasada, él aceptó con entusiasmo encontrarse con Veselnitskaya, a quien le dijeron que era una abogada del gobierno ruso. Veselnitskaya ha dicho que es abogada privada y niega tener vínculos con el Kremlin.

El viernes, NBC News informó que un cabildero que una vez fue oficial de contrainteligencia soviético participó en la reunión, a la que también asistieron el yerno de Trump, Jared Kushner, y el ex gerente de campaña del presidente, Paul Manafort.

La reunión parece ser la evidencia más tangible de una conexión entre la campaña electoral de Trump y Rusia, un tema que ha provocado investigaciones por comités del Congreso y un fiscal especial federal.

Moscú ha negado toda interferencia y el presidente y Trump Jr. han negado cualquier colusión.

Los comentarios de Sekulow sobre el Servicio Secreto fueron rápidamente criticados, incluso por parte de Frances Townsend, quien aconsejó al ex presidente republicano George W. Bush sobre seguridad nacional.

"Ok, intentemos desviar la culpa y echar al @SecretService que protege @POTUS @realDonaldTrump @FLOTUS & familia debajo del autobús", dijo en Twitter.

La misión del Servicio Secreto es proporcionar protección física para el presidente de EE.UU. La agencia también protege a los principales candidatos presidenciales. Pero su papel en la investigación de personas que se reúnen con un presidente o candidatos estadounidenses se limita a garantizar la seguridad física.

Abogado: Trump no sabía de la reunión

El mismo Trump ha dicho que desconocía la reunión entre su hijo y el abogado ruso hasta hace unos días.

"El presidente no estaba al tanto de esta reunión, no participó en esta reunión", dijo Sekulow al programa de CBS "Face the Nation".

Sekulow agregó que Trump no estaba al tanto de ninguna reunión entre su equipo de campaña y los rusos.

Un fiscal especial federal y varios paneles del Congreso están investigando las denuncias de las agencias de inteligencia de EE.UU. de que Rusia se metió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 para lastimar a Clinton y ayudar a Trump.

También están investigando posibles conexiones entre funcionarios rusos y la campaña de Trump.

El senador Mark Warner, el principal demócrata en uno de los paneles que investigan el asunto, el Comité de Inteligencia del Senado, dijo a CNN: "El nivel de credibilidad del nivel superior de esta administración es realmente sospechoso".

Warner dijo que quería saber de todos los que asistieron a la reunión de junio de 2016.

"Si podemos conseguir que los ciudadanos rusos vengan y atestigüen es una pregunta abierta, (pero) aquellas personas sobre las que nuestro comité tiene jurisdicción, los estadounidenses, estoy seguro que quiero hablar con todos ellos", dijo Warner.