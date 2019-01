Serena Williams llevará a Super Bowl mensaje de empoderamiento femenino

Serena Williams protagonizará por un año una campaña de marketing para la red social Bumble que comenzará con un mensaje de empoderamiento femenino durante el Super Bowl que se disputará el 3 de febrero, dijo la tenista a Reuters en una entrevista.

Bumble partió en 2014 como una plataforma para que mujeres inicien conversaciones con posibles parejas masculinas. La compañía apunta ahora a promover nuevas funciones, Bumble BFF y Bumble Bizz, que ayudan a mujeres a encontrar amigos y construir redes de negocios.

En la campaña llamada “The Ball is in Her Court” (“La pelota está en tu cancha”), Williams instará a las mujeres a dar el primer paso en todos los aspectos de sus vidas.

“La sociedad nos ha enseñado a las mujeres a sentarnos y no necesariamente a ser las primeras en hablar. Queremos tomar eso y darle la vuelta a la historia”, dijo Williams.

“Estamos dejando que la gente sepa que no tenemos miedo”, agregó. “Ya no queremos escondernos. Queremos ponernos de pie”.

Williams, una de las mejores deportistas del mundo de todos los tiempos, buscará este mes en el Abierto de Australia ganar su título de Grand Slam número 24 en individuales.

Su palmarés la convirtió en la deportista mejor pagada en 2018, según la revista Forbes. La estadounidense también tiene un puesto en el directorio de la empresa de tecnología SurveyMonkey.

Williams ayudó a crear la campaña de Bumble, que fue desarrollada y producida en su totalidad por mujeres, y será asesora global de la compañía.

“No estaría donde estoy actualmente si hubiera dejado que el temor de dar el primer paso me detuviera”, dijo la estadounidense.

La campaña aparecerá en múltiples plataformas, anunció Bumble, y su debut coincidirá con el Super Bowl, el evento de fútbol americano que genera la mayor audiencia televisiva del año en Estados Unidos.

Bumble se negó a decir si la campaña incluirá un comercial de televisión durante el partido, pero Williams dijo que el Super Bowl era “una gran oportunidad para que las voces de las mujeres se escuchen más fuerte”. “Queremos hacer ruido”, sostuvo. “Este es el mejor y el más perfecto lugar para hacer el mayor ruido posible”.