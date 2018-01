Sensores web ayudan a minoristas

Los clicks en la web dan a los minoristas información valiosa sobre los hábitos de los consumidores, pero ¿qué pueden aprender de los pasos? Es una pregunta que la nueva compañía Scanalytics está ayudando a explorar usando sensores en los suelos para rastrear los movimientos de los consumidores.

Los sensores pueden ser usados en edificios de oficinas para reducir costos en energía y en hogares de ancianos para determinar cuándo se cae alguien.

Pero los minoristas son la mayoría de los clientes de Scannalytis, lo que resalta uno de varios esfuerzos de las tiendas físicas tradicionales para entender mejor los hábitos de los consumidores y competir con gigantes de la internet como Amazon.

Las tiendas físicas han estado en desventaja porque "no tienen el entendimiento detallado de adónde van los usuarios, qué hacen, cuáles estantes no son exitosos, cuáles secciones no son visitadas", dijo Brian Sathianathan, cofundador de Iterate Studio, una pequeña compañía en Denver que ayuda a negocios a encontrar y probar tecnologías de startups en todo el mundo.

Pero se está volviendo más fácil para las tiendas rastrear a los consumidores en años recientes. Con Wi-Fi - entre las opciones disponibles más tempranas _ los negocios pueden seguir a las personas cuando se conectan con la internet en las tiendas. Un problema con ello es que no todo el mundo se conecta, por lo que la muestra es pequeña. Otro es que no es posible saber si una persona está a centímetros o metros de un producto.

Sunglass Hut y el productor de perfumes Jo Malone usan láser y sensores de movimiento para determinar cuándo es agarrado un producto, pero no comprado y hacer recomendaciones para productos similares en una pantalla interactiva. Compañías como Vendlytics, basada en Toronto, y Prism, basada en San Francisco, usan inteligencia artificial con cámaras de video para analizar movimientos corporales. Eso permite a las tiendas entregar cupones personalizados a los usuarios en tiempo real en un estante digital o en sus celulares, dijo Jon Nordmark, director general de Iterate Studio.

Con Scanalytics, dice Nordmark, "tener (los sensores) puede ser sumamente útil para alguien como un minorista, que pudiera necesitarlo para alimentar otros tipos de cosas", como enviarles cupones a usuarios.

El cofundador y director general de Scanalytics Joe Scanlin dijo que para eso están diseñados sus sensores de suelo. Por ejemplo, los sensores detectan las compresiones únicas de los pies de una persona para seguir el sendero de esa persona hacia una pantalla digital y por cuánto tiempo la persona se queda delante de la pantalla antes de alejarse, dijo. Basados en los datos colectados con el tiempo, los sensores pueden decirle al minorista el mejor momento para ofrecer un cupón o cambiar lo mostrado en la pantalla antes de que el usuario pierda interés.

AP