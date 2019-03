Senadores revelan paquete de proyectos de ley de inmigración para atención de niños

Los senadores Mazie Hirono (Hawaii), Jeff Merkley (Oregon) y Catherine Cortez Masto (Nevada) realizaron una conferencia de prensa para revelar un paquete de proyectos de ley de inmigración diseñados para "mejorar la atención y el tratamiento de los niños inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos".

El senador Mazie Hirono dijo que los tres proyectos de ley se enfocan en garantizar que los niños reciban la atención y los recursos que necesitan desde el momento en que ingresan a custodia en EE.UU. hasta el momento en que se escuchan sus casos.

El primer proyecto de ley, la Ley de protección y bienestar de las víctimas de la trata de niños, explicó el senador, garantiza que los niños bajo custodia de CBP reciban la atención adecuada bajo la guía de expertos médicos pediátricos y profesionales de bienestar infantil. El proyecto de ley también requiere que CBP no solo realice evaluaciones médicas en los niños, sino que para hacerlo, dijeron, con especialistas en pediatría.

El segundo proyecto de ley, la Ley del Día Justo en la Corte para Niños requiere que el gobierno proporcione representación legal para los niños migrantes no acompañados durante los procedimientos de inmigración, agregó.

"Piénsalo. ¿Estos niños, muy pequeños, no hablan el idioma y se supone que deben navegar en los procedimientos de inmigración? Debería pensar que no", dijo Hirono.

El tercer proyecto de ley, la Ley de Mejora del Tribunal de Inmigración, continuó con su discurso, ayuda a aislar a los jueces de inmigración de la interferencia política. El proyecto de ley prohíbe específicamente la imposición de cuotas de producción arbitrarias.

"Estos proyectos de ley están destinados a proporcionar protecciones significativas para los niños migrantes bajo nuestra custodia", puntualizó el senador.

E hizo contundentes declaraciones sobre el "gran apetito por las drogas" que hay en Estados Unidos que "alimenta a los carteles de la droga en estos países centroamericanos, y también la violencia que cometen en esos países a menudo son armas que provienen de nuestro país. Así que no podemos simplemente excluir a todos, y no ver nada escuchar, escuchar nada, no hablar nada. Es todo parte de nuestra responsabilidad también".

Por su parte, Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense (KIND) dijo que “en este momento, menos de la mitad de los niños no acompañados en los procedimientos de deportación tienen un abogado a su lado".

Dijo que ella misma ha visto a niños en la corte y "se espera que puedan demostrar que tienen un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Imagínate pedirle a un niño de cinco años que haga eso".

Hirono añadió que durante los últimos años, se han conocido informes sobre las condiciones en las instalaciones de protección de aduanas y fronteras, y "todos estábamos profundamente tristes por las muertes de Jackeline Caal y Felipe Gomez-Alonzo en custodia de la CBP en diciembre pasado".

Enfatizó en que nadie debe morir cuando está bajo nuestra custodia y bajo nuestro cuidado; especialmente, los niños.

Y condenó al presidente estadounidense en el tema, pues señaló que “como candidato, Donald Trump sostuvo este sentimiento anti-inmigrante para aumentar su base, y como presidente, siguió las políticas de la prohibición musulmana, la tolerancia cero, lo que resultó en separaciones familiares y su muro de vanidad que se dirige a los inmigrantes y las comunidades de inmigrantes. Sus políticas y su retórica han empeorado varios problemas".