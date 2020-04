Senadora Warren respalda a Biden para la nominación presidencial demócrata

La senadora estadounidense Elizabeth Warren respaldó el miércoles al candidato demócrata a la nominación presidencial Joe Biden, declarando que el exvicepresidente es un líder comprobado que está en mejores condiciones para hacer avanzar al país.

"La empatía importa. Y, en este momento de crisis, es más importante que nunca que el próximo presidente restaure la fe de los estadounidenses en un Gobierno bueno y efectivo, y he visto a Joe Biden ayudar a nuestra nación a reconstruir", dijo Warren en un video publicado en Twitter.

"Sabe que un gobierno dirigido con integridad, competencia y corazón salvará vidas y salvará medios de vida", agregó Warren. "Y no podemos permitir que Donald Trump continúe poniendo en peligro las vidas y los medios de vida de todos los estadounidenses".

Warren, rival de Biden antes de terminar su campaña presidencial de 2020 el mes pasado, es la tercera persona de alto perfil que respalda al exvicepresidente esta semana, mientras que el Partido Demócrata busca unificarse antes de las elecciones generales de noviembre.

El senador progresista independiente Bernie Sanders respaldó a Biden el lunes después de suspender su campaña la semana pasada, un día antes de que el expresidente Barack Obama expresara su apoyo a su ex mano derecha.

Los avales de Warren y Sanders podrían ayudar a Biden a obtener el apoyo del ala progresista del Partido Demócrata. Biden ha tratado de conciliarse con sus antiguos oponentes adoptando algunas de sus posiciones políticas.

En marzo, Biden anunció su apoyo a la derogación de partes de una ley que dificultaba la declaración de quiebra. Biden y Warren se enfrentaron por el tema hace más de 15 años cuando el entonces senador Biden apoyó la propuesta legislativa y Warren se opuso a ella como experta en bancarrotas y profesora en la Universidad de Harvard.

"Entre todos los otros candidatos con los que competí en la primaria demócrata, no hay nadie con quien haya estado de acuerdo el 100% del tiempo a lo largo de los años", dijo Warren. "Joe Biden estaba allí en el momento en que me convertí en senadora. Me tomó juramento. Y cuando lo hizo, dijo: «¡Me diste un infierno! Y harás un gran trabajo»".