Senador de West Virginia responde a críticas de Trump

El senador estadounidense Joe Manchin, demócrata de West Virginia, respondió a las críticas del presidente Donald Trump por votar culpable en los dos artículos del juicio político al mandatario.

Manchin dice que él, y no Trump, ha luchado incansablemente por sus electores.

Manchin emitió la respuesta el sábado por la noche en Twitter, un día después de que Trump tuiteó que estaba "muy sorprendido y decepcionado" con los votos de Manchin y afirmó que ningún presidente ha hecho más por el estado.

Trump ganó West Virginia por 42 puntos porcentuales en 2016.

Manchin dijo que "ningún demócrata ha trabajado más duro de manera bipartidista con la esperanza de que usted (Trump) tenga éxito". Agregó que los residentes de West Virginia "saben exactamente" quién ha trabajado día y noche durante los últimos cinco años para asegurar su atención médica y pensiones y "no fue usted".

Trump afirmó en un tuit posterior el viernes que Manchin era "solo un títere" para los líderes demócratas en la Cámara y el Senado.

"¡Eso es todo lo que él es!", tuiteó el mandatario.

"No puedo decir que me importa el hecho de que la gran gente de Virginia Occidental está furiosa con su títere senador demócrata, Joe Manchin. Nunca olvidarán su voto falso sobre el engaño de la acusación. Todo lo que tenía que hacer era leer las transcripciones, tristemente, lo cual no entendería de todos modos .....", escribió el presidente.

Trump fue absuelto por el Senado el miércoles por cargos de abuso de su oficina después de que los senadores rechazaron por poco las demandas demócratas para convocar a testigos para el juicio político.

Al anunciar su decisión sobre el voto de destitución el miércoles, Manchin dijo que la evidencia presentada por los gestores de la Cámara claramente apoyaba los cargos presentados contra el presidente.

"Leí las transcripciones a fondo y escuché a los testigos bajo juramento", dijo Manchin el sábado en Twitter. "De donde vengo, una persona acusada se defiende con testigos y pruebas".

Trump continuó criticando a Manchin el domingo, tuiteando que “están realmente enojados con el senador Joe Munchkin en West Virginia. (Manchin) No podía entender las transcripciones".

Manchin está cumpliendo su segundo mandato como senador de EE.UU. y fue gobernador del estado de 2005 a 2010.

Manchin anunció en septiembre que no volvería a postularse para gobernador, poniendo fin a las especulaciones sobre si el demócrata moderado desafiaría a Jim Justice, un titular respaldado por Trump que se postuló como demócrata pero cambió de partido menos de un año después de asumir el cargo.

Manchin y Trump parecían tener una relación más cálida que la que tiene el presidente con la mayoría de los legisladores demócratas. Trump lo invitó a la Casa Blanca en agosto cuando el presidente le entregó la medalla de la libertad al exjugador de baloncesto Bob Cousy. Un mes después, Manchin estaba nuevamente en la Casa Blanca cuando Trump le entregó la Medalla de la Libertad a otro exjugador estrella de baloncesto, Jerry West, nativo de West Virginia.

Los republicanos han ganado la delantera en el estado en las últimas décadas. Pero el moderado Manchin ganó un segundo mandato completo al Senado en las elecciones de 2018 en una apretada carrera contra un retador respaldado por Trump.

La senadora estadounidense Shelley Moore Capito, una republicana de West Virginia que votó en contra de la destitución, dijo el jueves a Fox News que las personas en el estado están "bastante desconcertadas" por el voto de Manchin.

"Siento que probablemente el senador Schumer apretó un poco la soga y dijo: 'Vamos, todos, saltaremos juntos de este acantilado', y aquí, en West Virginia, están muy sorprendidos", dijo ella.