Senador Graham advierte a demócratas de riesgo político si buscan impugnar a Trump

Un importante legislador republicano de Estados Unidos predijo el domingo que si los demócratas de la oposición en la Cámara de Representantes intentan impugnar al presidente Donald Trump, el presidente será reelegido el próximo año y los republicanos retomarán el control de la Cámara.

El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, aliado de Trump, dijo en "Fox News Sunday" que si la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, líder de la cámara baja controlada por los demócratas, permite que se inicie una investigación de acusación, "sería un suicidio para el Partido Demócrata".

Graham dijo que "el trabajo de Pelosi está muy en la línea", dependiendo de si finalmente cede a permitir que se abra una audiencia de juicio político.

Alrededor de tres docenas de demócratas y un solo republicano en la Cámara de 435 miembros han pedido que se inicien audiencias de acusación contra Trump, para considerar si obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intrusión rusa en la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos que Trump won. Incluso si la Cámara tuviera que destituir a Trump, es muy poco probable que el Senado controlado por los republicanos lo destituyan de su cargo.

Hasta ahora, Pelosi se ha resistido a los llamamientos para iniciar una investigación de juicio político, optando en su lugar por continuar con varias investigaciones de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre las finanzas, impuestos y las acciones que Trump tomó durante su presidencia de 28 meses para intentar poner fin a la investigación de Mueller o frenar su alcance. Pero ella dijo la semana pasada que Trump ha estado involucrado "en un encubrimiento" al negarse a cooperar con las investigaciones dirigidas por los demócratas.

Ella dijo que las investigaciones de la Cámara "pueden llevarnos a juicio político", pero que actualmente "no estamos en ese lugar".

Trump rechazó enfáticamente su reclamo de "encubrimiento", diciendo: "No hago encubrimientos". En una breve reunión de la Casa Blanca, Trump se negó a negociar con Pelosi y el líder demócrata del Senado, Charles Schumer, sobre temas de política mientras continúan las investigaciones de la Cámara.

"No se puede hacer en estas circunstancias", dijo. "Lo que han hecho es abuso. Déjenles jugar sus juegos".

​Mueller llegó a la conclusión de que Trump no se confabuló con Rusia para ayudarlo a ganar, pero describió 11 posibles ocasiones en que tuvo una conducta obstructiva, mientras que no llegó a una conclusión sobre si debía enfrentar cargos penales. Posteriormente, el fiscal general William Barr y luego el vicefiscal general Rod Rosenstein decidieron que los cargos penales no estaban justificados contra Trump.

Trump ha alentado una contra-investigación por parte de Barr, su designado como el principal funcionario policial del país (Secretario de Justicia), ya que ha iniciado una investigación sobre los orígenes de la investigación de Rusia. Trump le dio a Barr plena autoridad para desclasificar la información de inteligencia que llevó al inicio de la investigación de la intromisión rusa en la elección y, finalmente, a la investigación de Mueller.

Antes de ir a Washington para una cumbre con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, Trump dijo: "Podrán ver ... cómo comenzó el engaño o la cacería de brujas y por qué comenzó. Fue un intento de golpe de estado o un intento de derribo del presidente de Estados Unidos".

Afirmó: "Hay rumores y rumores de que el FBI y otros estaban involucrados, la CIA estuvo involucrada con el [Reino Unido], que tiene que ver con el engaño ruso. Estamos exponiendo todo".

Varios legisladores demócratas y exfuncionarios de la comunidad de inteligencia han atacado a Trump por decirle a Barr que es libre de divulgar cualquier información que decida.

Pero Graham dijo que eso no le preocupa. "Apoyo al Fiscal General Barr para que esto sea lo más transparente posible", dijo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, que acompaña a Trump en una visita a Tokio, dijo a la cadena NBC: "Ya sabemos que hubo una gran cantidad de corrupción en el Departamento de Justicia".

Ella dijo que Trump quiere "llegar al fondo de lo que sucedió".