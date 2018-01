Dos senadores republicanos arremeten contra Trump por criticar a medios

Dos senadores republicanos criticaron el comportamiento del presidente Donald Trump contra los medios que publican historias no favorables sobre su mandato a quienes acusa constantemente de difundir “noticias falsas”.

En un discurso en el Senado, Jeff Flake, de Arizona, calificó el miércoles los repetidos ataques de Trump como "repulsivos" para los medios y dijo que eran "sin precedentes" e "injustificados". "El despotismo es el enemigo del pueblo, mientras que la prensa libre es el enemigo del déspota y un guardián de la democracia, dijo Flake.

En una filtración del contenido del discurso de Flake el lunes, se dijo que el senador compararía al presidente Trump con el dictador ruso Stalin, pero Flake aclaró que no lo está comparando sino que su retórica lo hace recordar a Josef Stalin.

El uso del presidente Donald Trump de los términos “noticias falsas” y “enemigo del pueblo” es “vergonzoso” y recuerda las palabras infames del dictador ruso Josef Stalin para describir a sus enemigos, dijo el senador republicano.

También indicó Flake que el uso por parte de Trump de un término favorito de Stalin, "enemigo de la gente", es escalofriante.

​Flake, un frecuente crítico de Trump que se retira este año, dijo que cuando Trump llama a las noticias que no le gustan “noticias falsas'', “él debería ser la figura de la sospecha, no la prensa”.



En la Casa Blanca, la vocera Sarah Huckabee Sanders, respondió al comentario del senador Flake, diciendo: "...me pareció bastante interesante que él salga a atacar a este presidente, considerando que es alguien que recientemente defendió un régimen realmente opresivo. Fue a Cuba hace unas semanas y sirvió como portavoz del opresivo gobierno cubano".

Sanders afirmó que el senador Flake, "no está criticando al presidente porque está en contra de la opresión, critica al presidente porque tiene números terribles en las encuestas. Y él está, creo, buscando algo de atención, creo que es desafortunado".

La portavoz presidencial dijo que la posición de la Casa Blanca, con respeto a la prensa, "es que damos acceso a los medios todos los días. Estoy aquí repondiendo preguntas, el presidente lo hace con regularidad, y hablar de que no estamos abiertos a ese intercambio de opinión es completamente ridículo".

McCain: Ataques a la prensa "hacen más difícil responsabilizar a gobiernos opresivo".

Por su parte, el senador republicano John McCain también denunció el uso de Trump del término "noticias falsas" y dijo que Trump alentaba a los autócratas de todo el mundo a "silenciar a los periodistas, socavar a los opositores políticos, evitar el escrutinio de los medios y engañar a los ciudadanos".

En una columna de opinión en The Washington Post, McCain dijo que los intentos de Trump de socavar a la prensa libre “hacen más difícil responsabilizar a los gobiernos represivos''. Constantes llamados de “noticias falsas'' socavan informes legítimos y “despojan a activistas de una de sus herramientas más poderosas de disidencia'', escribió McCain.

"Este asalto al periodismo y la libertad de expresión avanza rápidamente en lugares como Rusia, Turquía, China, Egipto, Venezuela y muchos otros", dijo McCain. "Aún más preocupante es el creciente número de ataques a la libertad de prensa en sociedades tradicionalmente libres y abiertas, donde la censura en nombre de la seguridad nacional se está volviendo más común”, agregó.

Los ataques a las denuncias de Trump sobre la cobertura de noticias un año después de su presidencia se producen cuando el presidente ha dicho que anunciará lo que él llama "Los Premios de Medios Más Deshonestos y Corruptos del Año”.

Trump dijo que planeaba anunciar los premios el miércoles, aunque su calendario oficial no lo menciona.