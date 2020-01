Senado inicia jornada de preguntas en juicio político

La sesión del miércoles en el juicio de destitución del presidente Donald Trump pasó a convertirse en una jornada de "dimes y diretes" o cuestionamientos agudos, de parte de ambos lados envueltos en el caso, acusadores y defensores.

Los republicanos se esforzaron por contener las consecuencias sobre el próximo libro de John Bolton, lo que amenaza sus esperanzas de terminar el juicio con una rápida absolución.

El día comenzó simple, tres senadores republicanos le preguntaron al equipo legal de Trump si había más de un motivo para la conducta de Trump en Ucrania, mientras presionaba por las investigaciones políticas de Joe Biden, ¿debería el Senado seguir considerando la presión de Biden como un abuso de poder?, preguntaron, a lo que el abogado de la Casa Blanca, Pat Philbin, respondió que "no hay nada de malo en que el presidente actúe por intereses personales y nacionales".

"Porque decían que ni siquiera hay un centelleo, un centelleo de cualquier evidencia de algo que valga la pena investigar allí. Y ese es el estándar que ellos (los encargados de juicio político) tendrían que cumplir, lo que demuestra que no hay interés público posible y que el presidente no pudo y no ha tenido ni un poco de interés", agregó

Aprovechó para denunciar que el cargo contra Trump es "absurdo".

Pero los demócratas rápidamente interpusieron la pregunta de Bolton que ha estado pendiente sobre el juicio después de la afirmación del ex asesor de seguridad nacional de Trump, incluida en un manuscrito de un libro próximo a publicarse y revelada por el New York Times, de que personalmente escuchó al presidente decir que quería que se le retuviera la ayuda militar a Ucrania hasta que aceptara investigar a Biden, su hijo y una teoría desacreditada de que fue Ucrania, y no Rusia, la que interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016.

El líder demócrata Chuck Schumer preguntó si el Senado realmente podría emitir un veredicto justo sin llamar a testificar a Bolton o al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

"No hay forma de tener un juicio justo sin testigos", respondió el representante Adam Schiff, el demócrata que dirige a los gestores de la Cámara. "No esperen el libro. No esperen hasta el 17 de marzo, cuando está en blanco y negro para encontrar la respuesta a su pregunta ", dijo Schiff al Senado.

El 17 de marzo es la fecha en la que está programada la publicación del libro de Bolton, sin embargo, la Casa Blanca emitió el miércoles una carta al abogado del exasesor objetando "cantidades significativas de información clasificada" en el manuscrito, incluso de alto nivel de secreto de estado.

El ex asesor de seguridad nacional y su abogado han insistido en que el libro no contiene ninguna información clasificada.

La acción de la Casa Blanca podría retrasar la publicación del libro si Bolton se ve obligado a revisar su borrador. Bolton dejó la Casa Blanca en septiembre pasado y dice que renunció. Trump ha dicho que fue despedido.