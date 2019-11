Secretario de Estado Mike Pompeo evita decir si testificará ante el Congreso

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respondió al tuit del presidente Donald Trump el martes por la mañana diciendo que le "encantaría" que Pompeo declare como parte de los procedimientos de juicio político.

La administración se ha negado a hacer que algunos funcionarios de la administración, actuales y anteriores testifiquen, lo que Trump argumenta es porque está "luchando por los futuros presidentes y la Oficina del Presidente".

"Me encantaría que Mike Pompeo, Rick Perry, Mick Mulvaney y muchos otros testifiquen sobre el falso engaño de acusación. Es una estafa demócrata que no va a ninguna parte, pero los futuros presidentes no deberían verse comprometidos de ninguna manera" tuiteó Trump, refiriéndose a su exsecretario de Energía y actual jefe de gabinete en funciones.

Pompeo respondió al tuit de Trump en una conferencia de prensa más tarde el martes diciendo: “Cuando es el momento adecuado, suceden todas las cosas buenas", dijo Pompeo con una sonrisa.

Pompeo también declinó decir si Trump firmará un proyecto de ley aprobado abrumadoramente por el Congreso que exige sanciones contra China por cualquier violación de los derechos humanos contra Hong Kong.

Irán

El secretario de Estado Mike Pompeo expresó el apoyo de Estados Unidos al pueblo iraní.

Al hablar desde la Casa Blanca el martes, Pompeo dijo: "A las personas valientes de Irán, que se niegan a guardar silencio sobre 40 años de abuso por parte del régimen gobernante, les digo simplemente esto: Estados Unidos los escucha, los apoyamos y seguiremos apoyándolos y su lucha por un futuro más brillante para su gente y para su gran nación."

El secretario de Estado agregó: “El presidente Trump y yo hemos estado siguiendo de cerca las protestas que recientemente han estallado en ese país. El pueblo iraní está nuevamente en las calles debido a la mala gestión económica de los regímenes, y en lugar de abordar sus quejas, Teherán ha respondido con violencia y culpando a los que están fuera del país. La semana pasada, el régimen cerró Internet para evitar que se revelara la verdad sobre la protesta. Le pregunté a los iraníes, les pedí que compartieran su mensaje con Estados Unidos para que pudiéramos exponer y sancionar los abusos del régimen iraní."

Pompeo indicó que hasta la fecha, ha recibido casi 20.000 mensajes, videos, fotos, notas de los abusos de los regímenes a través de los servicios de mensajería Telegram. "Espero que nos sigan enviando", agregó.

"Continuaremos sancionando a los funcionarios iraníes responsables de estos abusos contra los derechos humanos, tal como lo hicimos la semana pasada al Ministro de Comunicaciones de Irán", precisó el secretario de Estado Mike Pompeo.

Consultado sobre las amenazas de la inteligencia iraní a periodistas de medios internacionales como Voice of America, BBC, Radio Free Europe entre otros, dijo que: "He visto esos informes, y ciertamente he visto a los iraníes participar en actividades que fundamentalmente están en desacuerdo con los entendimientos centrales que tenemos aquí en Estados Unidos sobre cómo debe ser tratada la prensa.”