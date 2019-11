Investigadores de juicio político piden a Secretario de Energía de EE.UU. que testifique

Los investigadores de la Cámara de Representantes llamaron al Secretario de Energía, Rick Perry, para testificar en la investigación de juicio político y emitieron citaciones a última hora del viernes, para que comparezcan un abogado de la Casa Blanca y otro funcionario de la administración.

Perry es el primer miembro del gabinete del presidente Donald Trump al que se le pidió comparecer ante la Cámara. Su testimonio está programado para el miércoles, según un funcionario que trabaja en la investigación de juicio político, pero no está autorizado para discutirlo. La persona recibió el anonimato.

La portavoz del Departamento de Energía, Shaylyn Hynes, indicó el viernes que Perry no se presentaría a la audiencia a puerta cerrada, sino que consideraría testificar en una sesión pública.

"El secretario no participará en una inquisición secreta de la cámara estelar donde el abogado de la agencia tiene prohibido estar presente", dijo la portavoz Shaylyn Hynes en un comunicado.

"Si el comité está interesado en llevar a cabo un procedimiento serio, pueden enviar una invitación para que el Secretario lo considere, y participar en una audiencia abierta donde el abogado del Departamento puede estar presente y el pueblo estadounidense puede presenciar", dijo.

Las citaciones fueron emitidas a dos funcionarios de la Casa Blanca a quienes ya se les había pedido que aparecieran el lunes.

Una citación es para el testimonio de John Eisenberg, el abogado principal del Consejo de Seguridad Nacional, según otra persona familiarizada con la situación. Eisenberg fue instrumental en las discusiones sobre cómo manejar un memorando de la Casa Blanca que relata la llamada telefónica de Trump con Ucrania, que es central en la investigación de juicio político.

La otra citación es para Brian McCormack, uno de los principales asesores que trabajó en política energética en la Oficina de Administración y Presupuesto.

Trump ha bloqueado a los funcionarios de la Casa Blanca para que no testifiquen en la investigación de juicio político, que él considera ilegítimo.

Pero una lista cada vez mayor de empleados de la administración actual y anterior ha estado apareciendo a puerta cerrada en las audiencias de juicio político.

Los investigadores también quieren escuchar el miércoles sobre David Hale, un subsecretario del Departamento de Estado que ha sido mencionado en testimonios anteriores.

En su mayoría, los testigos están corroborando el núcleo de la investigación: que Trump, en la llamada con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy, presionó para que se investigara a los demócratas y Joe Biden mientras la administración retiene la ayuda militar al aliado mientras se enfrenta a la agresión rusa.

Perry le dijo a The Associated Press en Dubai el fin de semana pasado que consideraba que la forma en que los legisladores buscaban la destitución era inapropiada, e indicó que no planeaba testificar a pesar de una citación para que él apareciera.

La Cámara votó esta semana para confirmar el proceso de juicio político y formalizar los procedimientos que se avecinan.

Perry, quien dirigió una delegación de EE.UU. a Ucrania para la investidura de Zelenskiy en mayo, ha negado enfáticamente que haya escuchado a nadie, durante sus frecuentes reuniones con funcionarios ucranianos, mencionar a los Bidens o la compañía de Ucrania que empleó a Hunter Biden.