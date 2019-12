VIDEO INFO

SOURCE: VOA

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: DHS

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAAYQ7NEV

DATELINE: 09.19.19

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: MIERCOLES 12.04.19 - ¿Se impondrá el reconocimiento facial? - LAURA

INTRO TEXT: El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo una tercera reunión para discutir pautas de identificación biométrica, en puertos de entrada y salida de Estados Unidos. El asunto ha creado preocupación por asuntos de privacidad. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.

SLUG: ¿Se impondrá el reconocimiento facial?

LIST NAMES / TIMES:

00:25 – 00:36

Jay Stanley

Analista Senior de Política, ACLU

TRT: 01:26

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York

======

STORY NAME: ¿Se impondrá el reconocimiento facial?

SLUG: ¿Se impondrá el reconocimiento facial?

VIDEO INFO

SOURCE: VOA

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: DHS

STORY NUMBER:

DATELINE:



SOURCE: REUTERS

STORY NUMBER: VAAYQ7NEV

DATELINE: 09.19.19

((INTRO SUGERIDO))

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo una tercera reunión para discutir pautas de identificación biométrica, en puertos de entrada y salida de Estados Unidos. El asunto ha creado preocupación por asuntos de privacidad. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.

((OFF))

Un tercer encuentro, para la discusión de la imposición del uso de herramientas de reconocimiento facial, sostuvo el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés.“Estamos implementando un sistema biométrico de entrada y salida que protege la privacidad de todos los viajeros, al tiempo que hace que el viaje sea más seguro y conveniente” -[“We are implementing a biometric entry-exit system that protects the privacy of all travelers while making travel more secure and convenient.”]-, así señala un comunicado de DHS, lo que continúa planteando preocupaciones por asuntos de privacidad.

((SOT))

Jay Stanley

Analista Senior de Política, ACLU

“We have never before in human history have a situation where we can have automatic cameras that recognize us, where we are, and when, and who are with”

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"Nunca antes en la historia humana tuvimos una situación en la que pudiéramos tener cámaras automáticas que nos reconozcan, dónde estamos, cuándo y con quién estamos".

((OFF))

Jay Stanley, Analista Senior de Política, de la asociación de Libertades Civiles, ACLU, en entrevista vía Skype, con la Voz de América, señaló que es delicado, por la cantidad de información que esto podría significar sobre cada usuario.

La medida está siendo actualmente empleada en 20 puertos de entrada por aire, mar y tierra, según reportó.

((SOT))

Jay Stanley

Analista Senior de Política, ACLU

“They want to meanwhile expand to airline passengers, not just international passengers. It may expand in the way that it is used”

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"De alguna forma quieren expandirlo a todos los pasajeros de aerolíneas, no solo a los pasajeros internacionales. Esto puede expandirse en la forma en que se usa".

((OFF))

Según la norma, actualmente los ciudadanos estadounidenses pueden rechazar la prueba biométrica, una opción no existente para extranjeros. Las reuniones que siguen avanzando buscan establecer los límites de uso del sistema y privacidad de los viajeros sobre lo que, asegura DHS, mantiene un compromiso.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.