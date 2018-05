Sábado, Harry y Meghan; domingo, Ariana Grande

DOMINGO: BILLBOARD MUSIC AWARDS

Ariana Grande dará inicio a la ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards 2018, en el que la Estrella interpretará su nuevo sencillo “No Tears Left to Cry,”.

Es el primer tema de su nuevo álbum "Sweetener", el más reciente de una cadena de éxitos que han llegado a los primeros puestos del Hot 100.

La entrega de los Billboard Music Awards 2018 será el domingo 20 de mayo a las 8 de la noche hora del este, por NBC.

SÁBADO: BODA DE HARRY Y MEGHAN

Toda persona que visite Windsor para la boda del príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle deberá pasar por estrictas medidas de seguridad, pero no se conoce ninguna amenaza para el evento, dijo el miércoles un comandante de la policía.

Se espera que más de 100.000 personas lleguen a la elegante ciudad dominada por el Castillo Windsor, donde la pareja se casará el sábado en una ceremonia que mezcla la tradicional pompa real con un toque de glamour hollywoodense.

LET THERE BE LOVE

Vamos a recordar esta grabación del trompetista Chris Botti con Michael Bublé de invitado. El tema es de Ian Grant y Lionel Rand, "Let there be love".

La canción aparece en el álbum de dúos de Chris Botti, "To Love Again".

Con Billy Childs en el piano, Christian McBride en el bajo, Anthony Wilson en la guitarra y percusión de Pauliñho Da Costa.