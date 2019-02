EE.UU.: Ruth Bader Ginsburg vuelve a la Corte Suprema

La jueza Ruth Bader Ginsburg regresó al tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos el martes, ocho semanas después de una cirugía por cáncer de pulmón.

Con su habitual túnica negra y su collar ornamental, la jueza de 85 años de edad caminó sin ayuda hasta su asiento junto al juez John Roberts, cuando la corte comenzó su sesión pública. Ginsburg sonrió cuando los jueces se pusieron de pie antes de tomar sus asientos, pero no se hizo ninguna mención en la sala del tribunal al hecho de que ella regresaba después de una ausencia.

Ginsburg, quien se unió a la corte en 1993 y fue objeto tanto de un documental como de una película biográfica de Hollywood el año pasado, es la primera en interrogar a los participantes en la mayoría de los casos ante la corte más alta de la nación.

Lea también: Ginsburg falta a audiencias de la Corte Suprema por primera vez.

Ginsburg se sometió a un procedimiento quirúrgico llamado lobectomía pulmonar el 21 de diciembre en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York para extirpar dos nódulos cancerosos en su pulmón izquierdo, su último combate contra el cáncer. Fue dada de alta del hospital el 25 de diciembre.

Como lo hace a menudo, Ginsburg hizo la primera pregunta durante la discusión de una hora, y nada acerca de su apariencia o comportamiento parecía fuera de lo común.

El caso del martes involucró el reclamo de una pequeña empresa de que el Servicio Postal de los EE.UU. infringió su sistema de procesamiento de correo patentado y luego utilizó indebidamente un tribunal de la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU. para cancelar la patente.

La compañía, Return Mail, Inc., argumentó que dado que el Servicio Postal, una agencia federal independiente autosuficiente, no puede ser demandada de la misma manera que las compañías privadas, no debería ser elegible para pedir a la Oficina de Patentes que revise la validez de una patente como pueden hacer las empresas privadas.

La mayoría de los jueces, incluida Ginsburg, hicieron preguntas difíciles a ambas partes.

No estuvo claro cómo resultaría el caso, con los jueces tanto liberales como conservadores aparentemente insatisfechos por los argumentos de ambas partes.

Vea: La Corte Suprema dice que la recuperación de la jueza Ginsburg está "en camino".

Ginsburg había regresado al edificio de la Corte Suprema el viernes por primera vez desde su cirugía en diciembre, pero eso fue para la conferencia privada de los magistrados. También fue capturada en cámara el lunes por el sitio web de TMZ caminando por un aeropuerto de Washington.

La jueza estuvo ausente de la corte en enero mientras se recuperaba de la cirugía, y perdió seis días en los que el tribunal escuchó un total de once argumentos. Sin embargo, la corte dijo que ella participó en el trabajo durante su ausencia.

El tribunal escuchará una discusión más el miércoles antes de volver a ver casos durante tres días la próxima semana.

El mes pasado, el tribunal dijo que la recuperación de Ginsburg iba por buen camino y que no había evidencia de enfermedad restante.

Ginsburg se perdió los argumentos orales en enero por primera vez en su larga carrera, alimentando las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el trabajo. Como la juez más antigua, la vigilan de cerca para detectar cualquier signo de deterioro de la salud.

Ella es uno de los cuatro jueces liberales en una corte con una mayoría conservadora de 5-4.