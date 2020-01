Abogado de Trump dice que testificaría en juicio político al presidente

Rudy Giuliani, el abogado personal de Donald Trump, y una figura clave en la presión a Ucrania para que iniciara las investigaciones en beneficio político del presidente estadounidense, dijo que testificaría en el inminente juicio político y hará todo lo posible para ver al mandatario absuelto.

“Testificaría, haría…ummm haría demostraciones. Daría conferencias, daría resúmenes”, afirmó Giuliani a su llegada a la fiesta de Fin de Año en la finca de Trump frente al océano Atlántico en Florida, el martes por la noche.

“O haría lo que mejor sé hacer, llevar pruebas al caso. Me encantaría traer pruebas, bueno, no sé si alguien tendría el coraje de darme el caso, pero si me lo dan, lo procesaría como un caso de crimen organizado”, apuntó.

No está previsto que Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York y una de las personas de confianza de Trump desde hace mucho tiempo, sea uno de los abogados del mandatario para defenderlo en el juicio en el Senado -aún no programado- junto al abogado de la Casa Blanca, Pat Cipillone, que probablemente se erija como el abogado principal de Trump.

El jefe del ejecutivo estadounidense se enfrenta a dos artículos de destitución aprobados el mes pasado por la gran mayoría de los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, mientras que el grupo republicano se opone a la destitución. Trump está acusado de abusar de su presidencia al presionar a Kiev para que abriera una investigación a uno de sus principales oponentes demócratas en 2020, y obstruir al Congreso al inhibir su investigación sobre sus acciones relacionadas con Ucrania.

El testimonio de Giuliani, si alguna vez tiene lugar, podría ser revelador.

Trump, según el testimonio en la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, ordenó a funcionarios clave que tomaran instrucciones de Giuliani sobre asuntos de Ucrania, dejando de lado a los diplomáticos estadounidenses que trabajaran para el Departamento de Estado de EE.UU. Recientemente, Giuliani viajó a Ucrania para tratar de desenterrar elementos para usar contra Biden, que busca la nominación del Partido Demócrata y posicionarse como el principal oponente de la candidatura de Trump para un segundo mandato en las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

Mientras tanto, en medio de una lucha política de alto riesgo sobre los parámetros del juicio, las fechas para el juicio de destitución de Trump no se han establecido. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoyó la destitución de Trump negándose a enviar los artículos al Senado hasta que ella supiera cómo se iba a llevar a cabo el juicio y que, según dijo, fuera a realizarse de manera justa.

El senador Mitch McConnell, el líder del Senado controlado por los republicanos y un firme defensor de Trump en contra de su juicio político, quiere un procedimiento muy restringido y una votación rápida sin llamar a ningún testigo.

El jefe de la minoría demócrata, el senador Chuck Schumer, quiere llamar a cuatro asesores clave de Trump en la Casa Blanca para averiguar qué instrucciones podría haberles dado el mandatario para llevar a cabo la investigación de Ucrania a Biden, el trabajo de su hijo Hunter Biden para una compañía de gas natural de Ucrania y desacreditar la teoría de que ese país intentó socavar la campaña electoral de Trump en 2016.

En julio del año pasado, Trump le pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy que iniciara las investigaciones políticas y, a menudo, describió el llamado como “perfecto”.

La solicitud del líder estadounidense se produjo cuando bloqueaba temporalmente la liberación de 391 millones de dólares en ayuda militar. Ucrania quería ayudar a combatir a los separatistas pro-rusos en el este de Ucrania. Trump lanzó la asistencia en septiembre sin que Zelenskiy abriera una investigación sobre Biden.

Esa es una prueba, dicen los republicanos, de que Trump no se había comprometido a ningún acuerdo recíproco para dar ayuda militar a cambio de las investigaciones.