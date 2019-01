Rubio: Crisis de Venezuela impacta a todo el hemisferio

El Senador por Florida, Marco Rubio, expuso este jueves en el Senado de EE.UU. sus argumentos de por qué considera a Venezuela como una “amenaza de interés nacional”, o incluso una potencial “amenaza de seguridad nacional”.

“Esto impacta no solo en un país. Impacta a todo un hemisferio”, aseguró el senador Rubio sobre la crisis política, social y económica que atraviesa la nación sudamericana, exponiendo que al involucrarse EE.UU. más allá de expresar una opinión, debería explicar a sus ciudadanos que esta no es solo cuestión de los venezolanos, si no que también es un asunto de interés nacional para EE.UU.

Rubio volvió a argumentar la razón por la que EE.UU. considera que el 20 de mayo de 2018 no hubo una verdadera elección, una “elección falsa”, y por ende hay una vacante en el poder. Indicó que según la constitución venezolana, muy similar a lo estipulado en la constitución estadounidense, el presidente de la Asamblea Nacional asume los poderes ejecutivos y en los siguientes 45 días debe llamar a elecciones.

En este caso le correspondería al recién juramentado diputado Juan Guaidó asumir esa responsabilidad, explicó.

“Este no es un hombre (Juan Guaidó) que intenta ser presidente por seis años. Esta no es una pelea entre dos partidos políticos (…) esta es básicamente la persona que ha sido elegida como presidente de la Asamblea Nacional asumiendo una posición interina, que ahora es guardián, para guiar al país de regreso a una democracia constitucional”, indicó el senador.

Aseguró que Nicolás Maduro mantiene el poder a través de factores como el control de la comida y medicina, la utilización de la migración como una válvula de escape, la represión y la asistencia cubana.

Otro de los factores que mencionó fue el militar, pero aseguró que no se trata de una lealtad ideológica o personal, es “comprada” afirmó, y añadió que por ende el alto mando militar está comprometido y no tiene muchas opciones. “Cada una de ellos tuvo acceso a oportunidades de corrupción lucrativas”, indicó.

Rubio apuntó que la estructura se parece mucho a las “bandas del crimen organizado, como familias mafiosas a la antigua (…) estas personas son leales porque Maduro les permite oportunidades de corrupción”.

Sin embargo, señaló que “esto va más allá de preocuparse por la democracia', aunque reconoció que "es una gran parte de ello, lo hacemos, y estoy orgulloso por eso, pero tiene que ver con mucho más. Esto es un interés nacional para EE.UU.”, afirmó.

Entre las razones que argumentó está la invitación de Maduro a Rusia para tener una base naval y aérea en Venezuela. “Si creen que tener a Vladimir Putin en nuestro hemisferios es algo bueno, supongo que lo que pasa en Venezuela no les molesta”, afirmó.

También mencionó la fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero colombiano responsable de la muerte de más de 20 personas la semana pasada, al colocar un coche-bomba que estalló en una academia de policía en Bogotá, y su papel en el tráfico de drogas, como otra preocupación para EE.UU.

Rubio habló también de la presión que genera en la economía y los servicios públicos de países como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, algunos de ellos aliados de EE.UU., la batalla contra las drogas y atender la ola de migrantes venezolanos que llega a esos países.

Ante esta situación, señaló que la única opción es hacer todo lo posible para “fortalecer el gobierno interino” y apuntó como un buen comienzo la ayuda humanitaria de 20 millones de dólares solicitada por Guaidó anunciada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Tenemos que continuar dejando claro a las élites de este país que no hay futuro para Maduro. Que no hay manera de que él pueda mantenerse. Y que necesitan comenzar a pensar hacia quién debería ser su lealtad”, aseguró el senador republicano.

Resaltó el hecho de que no es EE.UU. quien está liderando las acciones sobre la situación en Venezuela, si no que trabaja más como un socio importante y no un actor unilateral.

“Lo que vemos ahora es el potencial nacimiento de una nueva América Latina, de un nuevo hemisferio occidental”, dijo el senador Rubio, y apuntó a la situación de Venezuela como una oportunidad para comenzar una nueva "realidad hemisférica".