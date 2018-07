Rouhani advierte a Trump que no provoque a Irán

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió el domingo a Estados Unidos que no "juegue con la cola del león", diciendo que el conflicto con Irán sería la "madre de todas las guerras".



Dirigiéndose a su homólogo estadounidense, Donald Trump, Rouhani dijo: "Usted declara la guerra y luego habla de querer apoyar al pueblo iraní".



"No se puede provocar al pueblo iraní contra su propia seguridad e intereses", dijo en un discurso televisado en una reunión de diplomáticos iraníes en Teherán.



Rouhani repitió su advertencia de que Irán podría cerrar el Estratégico Estrecho de Hormuz, una vía de navegación vital para el suministro internacional de petróleo.



"Siempre hemos garantizado la seguridad de este estrecho. No juegues con la cola del león, te arrepentirás por siempre", dijo.



"La paz con Irán sería la madre de toda la paz y la guerra con Irán sería la madre de todas las guerras".



Rouhani habló antes de un discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, más tarde el domingo, visto como parte de los esfuerzos de Washington para fomentar la agitación contra el gobierno islámico en Irán.



Estados Unidos busca presionar económicamente a Irán, abandonando un acuerdo nuclear histórico de 2015 y volviendo a imponer severas sanciones.



Washington también ha lanzado esfuerzos concertados de propaganda en Irán, incluidas campañas en las redes sociales, diseñadas para exacerbar el descontento popular.



"Siempre que Europa ha buscado un acuerdo con nosotros, la Casa Blanca ha sembrado la discordia", dijo Rouhani.



Pero agregó: "No debemos pensar que la Casa Blanca permanecerá para siempre en este nivel de oposición al derecho internacional, contra el mundo musulmán".