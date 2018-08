Robert Redford se retira de la actuación

ROBERT REDFORD

Robert Redford se retirará de la actuación luego de la exhibición de su próxima película "The Old Man & The Gun", dijo el actor de 81 años a Entertainment Weekly esta semana.

En la cinta, que será estrenada en septiembre, Redford, conocido por películas como "Butch Cassidy y Sundance Kid" y "Out of Africa", interpreta a un experimentado ladrón de bancos.

Redford interpreta a Forrest Tucker, un delincuente de la vida real que fue atrapado robando bancos en 17 ocasiones. Cada vez que fue encarcelado logró escapar.

A Robert Redford le llegó su gran oportunidad en la pantalla grande en 1967 con un papel en "Barefoot in the Park" junto a Jane Fonda, y consolidó su estrellato en películas como "The Sting", “Three Days of Condor” y "All The President's Men".

En 1980, Redford ganó un Premio de la Academia, en su debut como director, por "Ordinary People" y en 2002 recibió un Oscar por los logros de su vida artística.

Redford dijo que, por el momento, no abandonará la dirección.

MURPHY BROWN

La comedia ganadora de un Emmy, "Murphy Brown", volverá a la televisión en CBS por primera vez en 20 años con un episodio que aborda el movimiento #MeToo de mujeres que han roto su silencio sobre el acoso sexual.

La nueva temporada protagonizada por Candice Bergen como una veterana periodista será estrenada el 27 de septiembre.

En 1992, el vicepresidente de EE.UU. Dan Quayle atacó a "Murphy Brown" cuando el personaje dio a luz a un bebé fuera del matrimonio. El hijo de Murphy, Avery, ahora trabaja como una voz liberal en un canal conservador rival llamado la red Wolf, dijeron los miembros del elenco.