Restricciones en el Senado durante juicio político

INTRO TEXT: A un día de que comience en el Senado el juicio político al presidente Donald Trump, Jorge Agobian nos cuenta cuáles son las reglas, tanto para senadores, como representantes de la prensa, y el público, durante el proceso.

El uso de teléfonos estará prohibido. No podrán hablar con el colega de al lado, estar de pie, o salir del recinto, mientras se realizan las audiencias. Esas son algunas de las reglas para los senadores, durante el juicio político al presidente Donald Trump.

((Nat Sound))

Las restricciones también cubren la interacción de los legisladores con la prensa.

((Nat Sound))

Estarán prohibidas sus conversaciones con periodistas, mientras caminan por los pasillos del Senado, incluso si están interesados en responder.

((Nat Sound))

Las medidas de seguridad, impuestas por el Senado, han originado críticas de republicanos y demócratas.

((John Kennedy

Senador republicano))

"No estoy de acuerdo con eso: los senadores son mujeres adultas y hombres adultos. Sabemos decir ‘Sin comentarios. No, no quiero responder esa pregunta en este momento. No estoy listo ". Así que no entiendo por qué estamos haciendo esto".

(("I don't agree with it – senators are grown women and grown men. We know how to say ‘No comment. No, I don't want to answer that question right now. I'm not ready.’ So I don't understand why we're doing this"))

((Robert Menéndez

Senador demócrata))

"Pienso que el pueblo estadounidense debe saber qué pasó aquí".

((I think the American people need to know what happened here))

((Nat Sound Bill Clinton 1999))

Organizaciones de periodistas como la Comisión de Reporteros por la Libertad de Prensa, conjuntamente con 57 medios estadounidenses, también han alzado su voz y han pedido una reconsideración.

Según la Policía del Congreso, estas medidas buscan garantizar la seguridad durante el juicio político al presidente Trump.

((Stand Up))

((Jorge Agobian

Capitolio))

"Los integrantes de la prensa deben tener esta acreditación especial para poder estar en ciertas áreas permitidas del Senado, pero no son los únicos, los empleados del Capitolio también deben tener una".

((Nat sound police))

Durante el proceso se espera que haya manifestaciones a favor y en contra de la destitución del presidente, las cuales también serán reguladas.

Jorge Agobian, VOA, Washigton.