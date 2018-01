Hallan restos de al menos 30 personas en fosas de México

Los restos de al menos 30 personas fueron localizados en tres fosas clandestinas del estado de Nayarit, en la costa del Pacífico Mexicano, informó a The Associated Press un funcionario estatal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar de una investigación abierta.

Los enterramientos se ubican en la localidad de Pantanal, municipio de Xalisco, en una zona de difícil acceso junto a un arroyo y donde las autoridades seguirán buscando porque "se sospecha que puede haber más, dado que encontraron indicios de que esa área pudo ser utilizada como campamento por el crimen organizado", agregó el funcionario.

La primera de las fosas se localizó el sábado 13 de enero cuando familiares de desaparecidos en este estado, alertados por pobladores locales, hallaron indicios de que en esa área podría haber personas enterradas debido al fuerte olor que llegaba de la zona.

Según explicó el funcionario, las autoridades trasladaron peritos y equipos caninos y desenterraron nueve cuerpos. Los perros ubicaron posteriormente una segunda fosa a unos 100 metros de la primera, donde el lunes se hallaron seis cadáveres, y más tarde se localizó una tercera, en la misma zona, donde se encontraron "18 extremidades inferiores y 15 cráneos".

El gobierno del estado confirmó el martes en un comunicado el hallazgo de "cadáveres y osamentas", pero no ofreció más detalles salvo que trabaja en identificar a los fallecidos y castigar a los responsables de tales crímenes.

A falta de peritajes más concretos, el funcionario señaló que se estima que las personas fueron ejecutadas hace unos meses --entre cuatro y siete-- y recordó que entre junio y septiembre de 2017 hubo un pico de desapariciones en el estado debido aparentemente a que se descabezó al grupo del crimen organizado más fuerte en la zona.

En marzo de 2017, el entonces fiscal general del estado de Nayarit con el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Veytia, un funcionario estatal con acceso a las principales plataformas de información mexicanas, fue arrestado en Estados Unidos por conspiración para traficar con cocaína, heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero. A Veytia se le vincula con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Un mes antes, hubo un impresionante operativo de las fuerzas armadas en la capital nayarita en el que un supuesto líder regional del cártel de los Beltrán Leyva y 11 de sus cómplices murieron cuando infantes de Marina de México dispararon contra una vivienda en la ciudad de Tepic desde un helicóptero artillado.

La detención del fiscal y la posterior victoria de la oposición al PRI en las elecciones de junio --el nuevo gobierno tomó posesión en septiembre de 2017-- provocó aparentemente movimientos en los grupos del crimen organizado.

La costa del Pacífico Norte mexicana ha sido tradicionalmente una zona de influencia del cártel de Sinaloa y sus escisiones (como la de los hermanos Beltrán Leyva) y donde en los últimos años ha crecido el poder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

